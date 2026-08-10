Na mejnem prehodu sta se stepla policista, ločevali so ju potniki

O incidentu na mejnem prehodu na območju mesta Zvornik v BiH je bila policija obveščena v nedeljo okoli 22.30. Vidno opit moški je fizično napadel drugo osebo, pri čemer ji je razbil mobilni telefon, nato je kraj dogodka zapustil, piše v policijskem poročilu, ki ga povzema Klix.ba.

Po besedah prič sta se policist in policistka najprej verbalno sprla, spor pa se je nato pred očmi potnikov, ki so čakali na mejnem prehodu, stopnjeval v fizični spopad. Prav potniki so bili tudi tisti, ki so posegli med policistoma in ju ločili. O dogodku so obvestili policijo, posredovali pa so tudi reševalci, saj je policistka v pretepu utrpela poškodbe.

Pristojna policijska uprava Zvornik je danes sporočila, da v povezavu z dogodkom obravnavajo kaznivi dejanji poškodovanja in odvzema tuje stvari ter telesne poškodbe.

"Poškodovana oseba se je zglasila v Javnem zdravstvenem zavodu Bolnišnica Zvornik zaradi zdravstvene pomoči. Policisti so opravili ogled kraja, o vsem pa je bil obveščen dežurni tožilec pristojnega tožilstva," so še sporočili iz zvorniške policije. Ozadje spora za zdaj ni znano.