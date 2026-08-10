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Na mejnem prehodu sta se stepla policista, ločevali so ju potniki

Zvornik, 10. 08. 2026 17.22 pred 42 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.H.
Policija BiH

Na mednarodnem mejnem prehodu Karakaj med BiH in Srbijo so zapele pesti. Najprej verbalno, nato še fizično sta namreč obračunala policist, ki je bil v vinjenem stanju, in policistka. Preden je intervenirala policija, so ju skušali ločiti potniki, ki so čakali na meji. V fizičnem obračunu je bila poškodovana policistka.

O incidentu na mejnem prehodu na območju mesta Zvornik v BiH je bila policija obveščena v nedeljo okoli 22.30. Vidno opit moški je fizično napadel drugo osebo, pri čemer ji je razbil mobilni telefon, nato je kraj dogodka zapustil, piše v policijskem poročilu, ki ga povzema Klix.ba.

Po besedah prič sta se policist in policistka najprej verbalno sprla, spor pa se je nato pred očmi potnikov, ki so čakali na mejnem prehodu, stopnjeval v fizični spopad. Prav potniki so bili tudi tisti, ki so posegli med policistoma in ju ločili. O dogodku so obvestili policijo, posredovali pa so tudi reševalci, saj je policistka v pretepu utrpela poškodbe. 

Pristojna policijska uprava Zvornik je danes sporočila, da v povezavu z dogodkom obravnavajo kaznivi dejanji poškodovanja in odvzema tuje stvari ter telesne poškodbe.

"Poškodovana oseba se je zglasila v Javnem zdravstvenem zavodu Bolnišnica Zvornik zaradi zdravstvene pomoči. Policisti so opravili ogled kraja, o vsem pa je bil obveščen dežurni tožilec pristojnega tožilstva," so še sporočili iz zvorniške policije. Ozadje spora za zdaj ni znano. 

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KOMENTARJI5

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Mučenik
10. 08. 2026 18.48
Kaj dela 50 ojrov za v žep.....
Odgovori
0 0
ptuj.si
10. 08. 2026 18.44
🤣🤣🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
r h
10. 08. 2026 18.44
BIH in mi smo to raso sprejeli v vsak kotiček
Odgovori
-1
0 1
dadinho10
10. 08. 2026 18.25
Prav potniki so bili tudi tisti, ki so posegli med policistoma in ju ločili. Prisrcno upam, da ne bodo dobili kazen za napad na uradno osebo.
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-1
1 2
bibaleze
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