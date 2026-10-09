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Na meniju univerze v New Yorku 'paradižnikova omaka 7. oktober'

New York, 09. 10. 2026 17.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Jedilnik

Na jedilniku študentske prehrane Univerze Columbia se je znašla "nenavadna jed", in to ravno na 7. oktober, ko se je pred tremi leti zgodil smrtonosni teroristični napad Hamasa na Izrael. Univerza pa je ponudila jed, ki bi jo najlažje prevedli kot "paradižnikova omaka 7. oktober".

Na jedilnik je opozorila Simone Saidmehr, dopisnica izraelskega časnika Haaretz, ki je na družbenem omrežju X objavila njegovo fotografijo. Na njem sta bila drug ob drugem navedena izraza "7. oktober" in "blush omaka". To je običajno kremna omaka iz paradižnika in smetane, zato bi jo lahko prevedli kot paradižnikova omaka s smetano.

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A številni komentatorji so to "ponudbo" razumeli kot norčevanje iz približno 1200 žrtev terorističnih napadov v Izraelu.

Vicki Dunn, pomočnica podpredsednice univerze za študentsko prehrano, je sicer za Fox News dejala, da je šlo pri tiskanju jedilnika za "neprijetno napako", ki so jo popravili kmalu po tem, ko so jo odkrili. "To se ni nanašalo na dogodke 7. oktobra," je še dodala. "Omaka blush je bila predvidena na jedilniku, pri kopiranju teh podatkov v predlogo jedilnika pa je datum pomotoma ostal zapisan. Naše osebje je napako odstranilo takoj, ko je bila ugotovljena. Opravičujemo se za zmedo in zaskrbljenost, ki ju je to povzročilo."

Univerza Columbia je bila ena od več univerz, na katerih so po napadih 7. oktobra lani potekali protesti s postavljanjem taborov in izgredi. Posledično se je univerza znašla pod več zveznimi preiskavami zaradi domnevnih kršitev državljanskih pravic, saj naj ne bi ustrezno zaščitila judovskih študentov.

Trumpovi administraciji je do julija 2025 uspelo z univerzo Columbia doseči poravnavo v višini 221 milijonov dolarjev zaradi domnevnih diskriminatornih praks. Poravnava je zajemala tudi zahtevke zaradi domnevne antisemitske diskriminacije pri zaposlovanju judovskih članov akademskega osebja.

Kljub temu je newyorška univerza še naprej prizorišče aktivističnih dejavnosti. V sredo popoldne se je na univerzi zbralo tudi več protiizraelskih protestnikov iz skupine Columbia Intifada.

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jedilnik univerza columbia 7.oktober

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