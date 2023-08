Na mestu strmoglavljenja našli vseh 10 trupel, Kremelj molči

Po strmoglavljenju letala so ruske oblasti na kraju nesreče našle vseh 10 trupel potnikov in članov posadke ter uvedle preiskavo dogodka. Kremelj padca letala še ni komentiral, prav tako tudi ne ruski predsednik Vladimir Putin, ki je bil v času nesreče govorec na slovesnosti v Kursku. Vzrok nesreče še ni znan, Telegramov kanal, povezan s skupino Wagner, pa trdi, da je bilo letalo sestreljeno. Da za padcem letala stoji Putin, meni tudi Zahod.

icon-expand Kraj strmoglavljenja letala FOTO: Profimedia

Ruska zvezna agencija za zračni promet Rosavijacija je včeraj potrdila, da je bil na seznamu potnikov strmoglavljenega letala vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin. Poleg njega je bilo na krovu še šest potnikov in trije člani posadke. Po poročanju ruskih državnih medijev je letalo zagorelo ob trku s tlemi, v zraku pa je bilo manj kot pol ure. Telegramov kanal Gray Zone, povezan z Wagnerjem, medtem trdi, da je letalo sestrelila ruska vojska. "Vodja Wagnerja, ruski heroj in patriot Jevgenij Viktorovič Prigožin, je umrl zaradi dejanja ruskih izdajalcev," so zapisali.

Seznam potnikov in članov posadke, kot ga je objavila Rosavijacija: Propustin Sergej Makarjan Jevgenij Totmin Aleksander Čekalov Valerij Utkin Dmitrij Matušev Nikolaj Prigožin Jevgenij Člani posadke: Levšin Aleksej, pilot Karimov Rustam, kopilot Raspopova Kristina, stevardesa

Policija je območje okoli kraja strmoglavljenja zaprla, pristojni organi pa so oblikovali posebno komisijo, ki bo nesrečo preiskala. Sklicujoč se na neimenovane beloruske vire ukrajinski Nacionalni odporniški center trdi, da so nekateri Wagnerjevi konvoji namenjeni proti Rusiji. "Konvoji so verjetno namenjeni proti meji z Rusijo, vendar beloruske specialne enote poskušajo preprečiti njihov odhod," so zapisali v sredo, nekaj ur po letalski nesreči, poroča BBC, ki informacij ni mogel neodvisno preveriti.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Zasebno letalo sicer ni kazalo nobenih znakov težav, dokler ni nenadoma začelo padati, kažejo podatki Flightradar24. "Kar koli se je zgodilo, se je zgodilo hitro," je za Reuters povedal Ian Petchenik. Gre sicer za letalo Embraer Legacy 600. Proizvajalec s sedežem v Braziliji je ta tip letala začel proizvajati leta 2002, izdelali pa so jih skoraj 300. Model ima sicer zelo dobro varnostno statistiko, v več kot 20 letih je bila zabeležena le ena nesreča, ki pa ni bila posledica mehanske okvare. Embraer je v odzivu zapisal, da so bili obveščeni o nesreči, več informacij pa za zdaj nimajo. Od leta 2019 sicer niso servisirali letala zaradi mednarodnih sankcij, uvedenih proti Rusiji.

icon-expand Embraer Legacy 600, ki je strmoglavil na poti iz Moskve v Sankt Peterburg. FOTO: AP

Kje je bil Putin v času nesreče? Ko je odjeknila novica o letalski nesreči, je ruski predsednik Vladimir Putin govoril na prireditvi v Kursku ob 80. obletnici slavne bitke iz druge svetovne vojne. Putin med svojim nastopom ni omenil letalske nesreče, se je pa poklonil ruskim vojakom, "ki se pogumno in odločno borijo v Ukrajini". Nesreče niso komentirali niti v Kremlju. Stavbo v Sankt Peterburgu, kjer se nahajajo Wagnerjevi prostori, je po dogodku osvetlil velikanski križ v znak spoštovanja in žalovanja. V bližini sedeža najemniške skupine so podporniki prinesli rože in prižgali sveče.

icon-expand Rože pred sedežem Wagnerja FOTO: Profimedia

Biden: Nisem presenečen "Ne vem zagotovo, kaj se je zgodilo, a nisem presenečen," je v prvem odzivu dejal ameriški predsednik Joe Biden. "V Rusiji se ne zgodi veliko stvari, za katerimi ne stoji Putin. Ampak ne vem dovolj, da bi vam dal odgovor," je dodal. Pomočnik ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je medtem ocenil, da je letalska nesreča, ki se je zgodila natanko dva meseca po pohodu Wagnerjevih sil na Moskvo, Putinov signal ruskim elitam. "Pozor, nezvestoba je enaka smrti." Enako meni tudi ruska novinarka Ksenja Sobčak. "Pravzaprav popolnoma jasen signal vsem elitam. Vsem, ki so imeli kakršne koli uporniške misli," je zapisala na Telegramu. Abbas Galjamov, nekdanji pisec Putinovih govorov, zdaj pa njegov kritik, je dejal, "da je establišment zdaj prepričan, da Putinu ne bo mogoče nasprotovati. Putin je dovolj močan in sposoben maščevanja". Svetovalec ukrajinske vlade Anton Garaščenko je medtem namignil, da bi se Wagnerjevi plačanci morda želeli maščevati Putinu, drugi paravojaški voditelji, povezani s Putinom, pa bi se lahko počutili ogrožene. Svetlana Tihanovska, vodja beloruske opozicije v izgnanstvu, je poudarila, da Prigožina v Belorusiji, kamor so se po uporu zatekli nekateri Wagnerjevi borci, ne bodo pogrešali. "Bil je morilec in kot takega bi se ga morali spominjati." Poljski zunanji minister Zbigniew Rau je dejal, da politični nasprotniki, za katere Putin meni, da so grožnja njegovi oblasti, ne umrejo naravne smrti, estonska premierka Kaja Kallas pa je za CNN komentirala: "Če je res, kaže, da bo Putin odstranil nasprotnike, in to prestraši vsakogar, ki misli izraziti drugačno mnenje od njegovega."

icon-expand Ameriškega predsednika nenadno strmoglavljenje letala s Prigožinom na krovu ne preseneča. FOTO: AP