Na metroju v Parizu moški zabodel tri ženske

Osumljenec naj bi popoldne po navedbah pariškega tožilstva z nožem napadel tri ženske na različnih postajah linije 3 pariškega metroja, in sicer na postajah Republique, Arts et Metiers in Opera. Žrtve naj bi bile lažje poškodovane.

Po navedbah policije naj bi bil storilec mlajši moški, po prvih podatkih naj bi policija izključila teroristično ozadje napada, ampak naj bi šlo za duševno moteno osebo.