Tujina

Na metroju v Parizu moški zabodel tri ženske

Pariz, 26. 12. 2025 20.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
Metro v Parizu

Francoska policija je aretirala moškega, ki naj bi z nožem napadel tri ženske na pariškem metroju, so potrdili na pariškem tožilstvu. Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja njegovemu mobilnemu telefonu.

Osumljenec naj bi popoldne po navedbah pariškega tožilstva z nožem napadel tri ženske na različnih postajah linije 3 pariškega metroja, in sicer na postajah Republique, Arts et Metiers in Opera. Žrtve naj bi bile lažje poškodovane.

Po navedbah policije naj bi bil storilec mlajši moški, po prvih podatkih naj bi policija izključila teroristično ozadje napada, ampak naj bi šlo za duševno moteno osebo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pariz je podobno kot druge evropske prestolnice v znamenju praznovanj pred prihodom novega leta, kar pa za varnostne organe pomeni nujnost okrepljenega nadzora nad dogajanjem. Minuli teden je francoski notranji minister Laurent Nunez zaradi visoke stopnje teroristične ogroženosti in tveganja za javne nemire pozval k okrepitvi varnostnih ukrepov.

pariz metro ženske napad z nožem

