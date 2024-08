Na Mljetu opazili veliko plamenko s strupenimi bodicami

Pojasnili so še, da so ribo opazili na lokaciji Vranjiška na globini 12 metrov v času, ko je bila temperatura morja 24 stopinj Celzija. Za zdaj so zabeležili le en primerek te vrste, dolg 16 centimetrov.

Bolj ogrožena je po njegovih besedah biotska raznovrstnost Jadrana, saj velika plamenka velja za precej požrešno in lahko ogrozi endemite, kot sta glavoč in navadna babica. "Velika plamenka se je zagotovo udomačila v podmorju južnega Jadrana, tu je prisotna že nekaj let in bo zagotovo vrsta, ki bo uvrščena na seznam vrst Jadrana in jadranskih rib," je poudaril Kružić.

Riba z znanstvenim imenom Pterios miles se v Jadranu širi. Njeno prisotnost so doslej potrdili že ob obali Črne gore ter blizu Visa, Cavtata, Korčule in Lastova.

Njeni naravni sovražniki so hobotnice in kirnje, je pa tudi užitna, zato je lahko del človeške prehrane.

Biolog s Fakultete za naravoslovje v Pulju, Neven Iveša, je pojasnil, da gre za vrsto, ki prihaja z Rdečega morja. "Tako kot mnoge druge je sprva kolonizirala vzhodni del Sredozemlja in postala pogosta vrsta na območju Cipra, Libanona, Sirije, Turčije in južne Grčije."