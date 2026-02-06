Naslovnica
Tujina

Na množičnem grobišču ob katoliškemu domu našli posmrtne ostanke še 22 otrok

Tuam, 06. 02. 2026 18.00 pred 49 minutami 2 min branja 29

Avtor:
Ti.Š.
Ročno izkopavanje se nadaljuje pod območjem, ki je v zgodovinskih dokumentih označeno kot 'pokopališče'.

Na mestu nekdanjega zavoda za neporočene matere in njihove otroke v mestu Tuam na Irskem so našli še 22 okostij dojenčkov. Skupno število odkritih posmrtnih ostankov se je tako povzpelo na 33. Z izkopavanjem neoznačenega množičnega grobišča pri katoliškem domu so začeli julija 2025, po tem ko je lokalna zgodovinarka pred 12 leti naletela na dokaze, da je v zavodu umrlo okoli 800 otrok.

V grofiji Galway na zahodu Irske nadaljujejo z izkopom množičnega grobišča tik ob nekdanjem katoliškemu domu. Skupno so doslej tako našli že 33 okostij dojenčkov, pokopanih v krstah. V teku je tudi forenzična analiza, poroča BBC. Vsi so umrli v času delovanja zavoda, med letoma 1925 in 1961.

Do danes so vsi posmrtni ostanki, najdeni na tem območju, pripadali dojenčkom, ki so bili pokopani v krstah. (Na fotografiji miniaturna replika katoliškega doma v Tuamu.)
Do danes so vsi posmrtni ostanki, najdeni na tem območju, pripadali dojenčkom, ki so bili pokopani v krstah. (Na fotografiji miniaturna replika katoliškega doma v Tuamu.)
FOTO: AP

Dejavnosti ustanove v mestu Tuam so mednarodno pozornost pritegnile leta 2014, potem ko je lokalna zgodovinarka Catherine Corless odkrila kar 796 mrliških listov otrok, ki so tam umrli, a brez kakršnih koli podatkov o pokopih. Ročna izkopavanja, za katera predvidevajo, da bodo trajala vsaj dve leti, trenutno potekajo pod območjem, ki je v zgodovinskih dokumentih označeno kot 'pokopališče'.

Ob tem so našli tudi več kot tri metre široko jamo z gradbenim odpadom, ki datirajo v čas, ko je dom že prenehal delovati. Preiskovalci so območje celotnega dvorišča označili po posameznih odsekih, nekatere so že preiskali, sistematično bodo prečesali tudi vodnjak in povezane odtoke.

Medtem so odvzeli DNK vzorce 28 oseb – sorodnikov tam umrlih, v prihodnjih tednih jih nameravajo še 65.

Ročno izkopavanje se nadaljuje pod območjem, ki je v zgodovinskih dokumentih označeno kot 'pokopališče'.
Ročno izkopavanje se nadaljuje pod območjem, ki je v zgodovinskih dokumentih označeno kot 'pokopališče'.
FOTO: AP

Zavod je bil v lasti okrajnega sveta Galway, vodil ga je verski red sester Bon Secours. Redovnice so že priznale, da so bili otroci "pokopani na nespoštljiv in neprimeren način" ter se opravičile. Red je tudi prispeval del denarnih sredstev za stroške izkopavanja – 2,14 milijona britanskih funtov (2,47 milijona evrov). Da so matere in njihove otroke pustili na cedilu, je v opravičilu priznal tudi okrajni svet grofije. 

Tuam katoliški dom dojenčki množično grobišče

ernestocg
06. 02. 2026 18.51
Pumpa, pumpa, pumpaj
anatomija
06. 02. 2026 18.48
Ali bo cerkev odgovarjala za to ?
Rainbow warrior
06. 02. 2026 18.39
Bogve koliko Epsteinov je na svetu in koliko jih zlorablja otroke za svoja sprevržena dejanja.
ZMERNI DESNIČAR
06. 02. 2026 18.36
imamo tudi jamo v Škofji Loki s podobnim prizorom kdo jo je polnim veste sami…
Vrhovni poveljnik
06. 02. 2026 18.34
Katoliki so povsem sprevržena bitja
Big M
06. 02. 2026 18.43
Dobro da muslimani niso al pa recimo ateisti ne?
deltex
06. 02. 2026 18.33
Torej, v tem domu so se v nemilosti našle samske noseče ženske, ki so jih preganjali zaradi greha spočetja otroka...tisti ki bi morali zanje skrbeti in seveda tudi za otroke, so jih pustili na cedilu. Nekoč se bo tudi razkrilo koliko dojenčkov je v takšnih cerkvenih zavodih umrlo zaradi zanemarjanja. Nekatere so enostavno pustili umreti, spet drugim so pomagali... Irska, nekoč najbolj cerkvena družba je že spoznala kruto resnico o zlorabah otrok.
deltex
06. 02. 2026 18.26
"Za otroke gre", boi vpil kak naš cerkveni podrepnik.
deltex
06. 02. 2026 18.25
Ah to pa že ne. Cerkev je pa ja usmiljenja in zagovarja nedotakljivost življenja...bruh. Vprašanje je tudi, kako so ti otroci umrli....
Prelepa Soča
06. 02. 2026 18.23
Cerkev in njihova hinavščina, nič nivega. Zločinke nu.. imajo srečo, da so že vse mrtve.
lokson
06. 02. 2026 18.15
Kaj ste hoteli s tem člankom povedati?? Zopet dvoumen zapis.
96bimBo
06. 02. 2026 18.18
"Brezmadežnost" RKC ...
Prelepa Soča
06. 02. 2026 18.26
lokson, za vas, vernike, je vedno dvoumno, če je negativno glede cerkve.
ImamLastnoMnenje
06. 02. 2026 18.13
Demonstracija neskončne farške hinavščine. Glavne značajske lastnosti najbolj gorečih vernikov so nevoščljivost, požrešnost in hinavščina. V to se lahko vsak prepriča s pogledom po svoji okolici.
ledr
06. 02. 2026 18.12
Religije so največje zlo človeštva! Nobena ideologija na svetu nikoli ni storila toliko zločinov, kot so jih religije. Pri tem pa prednjači RKC. In ti zločinci si za vsako ceno želijo priti na oblast in zopet vladati človeštvu. GROZA!!!
Bogo30
06. 02. 2026 18.09
Bog vse vidi, pazite se verniki.
Pa kaj
06. 02. 2026 18.09
Cakamo na odziv davcnega strokovnjaka iz vrst Nsi..verjetno je to nekdo podtaknil, ane..
