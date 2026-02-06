Na množičnem grobišču ob katoliškemu domu našli posmrtne ostanke še 22 otrok

V grofiji Galway na zahodu Irske nadaljujejo z izkopom množičnega grobišča tik ob nekdanjem katoliškemu domu. Skupno so doslej tako našli že 33 okostij dojenčkov, pokopanih v krstah. V teku je tudi forenzična analiza, poroča BBC. Vsi so umrli v času delovanja zavoda, med letoma 1925 in 1961.
Dejavnosti ustanove v mestu Tuam so mednarodno pozornost pritegnile leta 2014, potem ko je lokalna zgodovinarka Catherine Corless odkrila kar 796 mrliških listov otrok, ki so tam umrli, a brez kakršnih koli podatkov o pokopih. Ročna izkopavanja, za katera predvidevajo, da bodo trajala vsaj dve leti, trenutno potekajo pod območjem, ki je v zgodovinskih dokumentih označeno kot 'pokopališče'.
Ob tem so našli tudi več kot tri metre široko jamo z gradbenim odpadom, ki datirajo v čas, ko je dom že prenehal delovati. Preiskovalci so območje celotnega dvorišča označili po posameznih odsekih, nekatere so že preiskali, sistematično bodo prečesali tudi vodnjak in povezane odtoke.
Medtem so odvzeli DNK vzorce 28 oseb – sorodnikov tam umrlih, v prihodnjih tednih jih nameravajo še 65.
Zavod je bil v lasti okrajnega sveta Galway, vodil ga je verski red sester Bon Secours. Redovnice so že priznale, da so bili otroci "pokopani na nespoštljiv in neprimeren način" ter se opravičile. Red je tudi prispeval del denarnih sredstev za stroške izkopavanja – 2,14 milijona britanskih funtov (2,47 milijona evrov). Da so matere in njihove otroke pustili na cedilu, je v opravičilu priznal tudi okrajni svet grofije.
