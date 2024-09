Na Mont Blancu na 4500 metrih obtičala Italijana, dva Južnokorejca pogrešana

Gorski reševalci so se danes zjutraj do italijanskih alpinistov, ki sta v soboto prosila za pomoč, poskušali povzpeti peš, a so morali odnehati zaradi prezahtevnih vremenskih razmer, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V zadnjem obdobju se je na Mont Blancu, ki leži v Alpah na meji med Italijo in Francijo, zgodilo več nesreč s smrtnim izidom. Avgusta je velik kos ledu, ki se je odtrgal od ledenika na Mont Blancu, zahteval življenje enega alpinista, štirje pa so bili poškodovani.

Najvišja gora Evrope zahodno od Kavkaza je z več kot 4800 metri višine izjemno izpostavljena vremenskim razmeram.