Na Mont Blancu našli trupla alpinistov: 'Objemali so se in se skušali ogreti'

Francoski reševalci so po poročanju Sky Newsa sporočili, da so trupla štirih alpinistov, ki so izginili v soboto, našli blizu vrha gore, na francoski strani Mont Blanca. Gre za dva italijanska ter dva južnokorejska alpinista, ki so v slabem vremenu obtičali na nadmorski višini 4700 metrov. Dodali so, da je četverica umrla zaradi podhladitve.

"Ničesar ne vidimo, prosim, pomagajte nam, sicer bomo zmrznili do smrti," so v soboto popoldan alpinisti, ki so se podviga lotili brez spremljevalcev, sporočili reševalcem, ki so nemudoma sprožili akcijo reševanja. A vremenske razmere so se le še slabšale, zaradi česar jih reševalci niso mogli doseči ne s helikopterjem ne s tal.