Reševali izginule kajakaše, morje odnašalo turiste na blazinah in supih

Po poslabšanju vremenskih razmer, je v sredo stekla iskalna akcija za petimi kajakaši, državljani Madžarske, ki se niso vrnili ob predvideni uri, dosegljivi pa niso bili niti preko mobilnih naprav. V Senjskem arhipelagu so tako z iskanjem začeli kapetnija Senj, v sodelovanju z Luško kapetanijo Rab in postajami pomorske in letališke policije Zadar in Reka. Štiri kajakaše so sinoči okoli 21. ure našli in rešili na območju Golega otoka. Po izkrcanju iz reševalnega čolna Luške kapetanije Senj na Rabu so jih preventivno pregledali delavci nujne medicinske pomoči. Komunikacija z zadnjim pogrešanim pa je bila vzpostavljena okoli polnoči, ko je potrdil, da je nepoškodovan in oskrbljen s hrano in pijačo, na lokaciji pa je počakal na varno evakuacijo, ki so jo izpeljali zjutraj, ko so se vremenske razmere na morju izboljšale.

Tik pred iskalno akcijo za kajakaši, pa so policisti Luške kapetanije Senj in policisti Luške kapetanije Karlobag iskali pogrešanega državljana Poljske, ki je okoli 15.30 s SUP desko izginil iz vidnega polja in ga je odneslo močno neurje. Nepoškodovan je nato sam splaval iz vode in iz mesta Metajna, na otoku Pag, sam stopil v stik z družino.