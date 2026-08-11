Letalo trčilo v ptice, na motorju izbruhnili plameni

"Mayday, mayday, mayday. Imamo težave z motorjem," je pilot kmalu po vzletu sporočil kontroli zračnega prometa, je razvidno iz posnetka, ki ga je objavil LiveATC.net. Na letu American Airlines 1760 je bilo 181 ljudi, poroča CNN. Letalo je bilo prvotno namenjeno v Charlotte v Severni Karolini.
Eden od potnikov je posnel plamene, ki prihajajo iz motorja, medtem ko letalo leti nad morjem.
Ena od obiskovalk tamkajšnje plaže je za CNN povedala, da je zaslišala več močnih pokov in zagledala oranžne bliske, ki so prihajali iz levega krila. Letalo je medtem krožilo in se pripravljalo na vrnitev na letališče, reševalne ekipe pa so se zbirale. Delavci na letališču so na vzletno-pristajalni stezi našli ostanke ptic.
Ostanke ptic, ki jih najdejo po trčenju z letalom, nato v laboratoriju analizirajo in ugotavljajo, kateri vrsti so pripadale. Zbrani podatki namreč pomagajo razumeti, katere živali najpogosteje trčijo z letali, in prispevajo k preprečevanju podobnih incidentov v prihodnje. Po podatkih baze ameriške Zvezne uprave za letalstvo (FAA) so v ZDA leta 2025 prijavili več kot 24.000 trčenj letal z divjimi živalmi.
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