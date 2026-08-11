Letalo trčilo v ptice, na motorju izbruhnili plameni

"Mayday, mayday, mayday. Imamo težave z motorjem," je pilot kmalu po vzletu sporočil kontroli zračnega prometa, je razvidno iz posnetka, ki ga je objavil LiveATC.net. Na letu American Airlines 1760 je bilo 181 ljudi, poroča CNN. Letalo je bilo prvotno namenjeno v Charlotte v Severni Karolini.

Eden od potnikov je posnel plamene, ki prihajajo iz motorja, medtem ko letalo leti nad morjem.