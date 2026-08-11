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Letalo trčilo v ptice, na motorju izbruhnili plameni

Charlotte, 11. 08. 2026 07.20 pred 7 urami 1 min branja 18

Avtor:
Ne.M.
Plameni na letalu

Ameriško letalo Boeing 737 družbe American Airlines je v ponedeljek med vzletom z letališča v Myrtle Beachu v Južni Karolini trčilo v jato ptic. Na enem od motorjev so izbruhnili plameni, letalo pa je moralo zasilno pristati.

"Mayday, mayday, mayday. Imamo težave z motorjem," je pilot kmalu po vzletu sporočil kontroli zračnega prometa, je razvidno iz posnetka, ki ga je objavil LiveATC.net. Na letu American Airlines 1760 je bilo 181 ljudi, poroča CNN. Letalo je bilo prvotno namenjeno v Charlotte v Severni Karolini.

Eden od potnikov je posnel plamene, ki prihajajo iz motorja, medtem ko letalo leti nad morjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena od obiskovalk tamkajšnje plaže je za CNN povedala, da je zaslišala več močnih pokov in zagledala oranžne bliske, ki so prihajali iz levega krila. Letalo je medtem krožilo in se pripravljalo na vrnitev na letališče, reševalne ekipe pa so se zbirale. Delavci na letališču so na vzletno-pristajalni stezi našli ostanke ptic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ostanke ptic, ki jih najdejo po trčenju z letalom, nato v laboratoriju analizirajo in ugotavljajo, kateri vrsti so pripadale. Zbrani podatki namreč pomagajo razumeti, katere živali najpogosteje trčijo z letali, in prispevajo k preprečevanju podobnih incidentov v prihodnje. Po podatkih baze ameriške Zvezne uprave za letalstvo (FAA) so v ZDA leta 2025 prijavili več kot 24.000 trčenj letal z divjimi živalmi.

letalo ptice trčenje ogenj

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KOMENTARJI18

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Chatefucio
11. 08. 2026 11.16
Sej vi veste da se težave z motorji ob vzletih oz. vzpenjanjih zgodijo povprečno 3x na teden po vsem svetu, torej okoli 12-13x na mesečni ravni? Sej je ok da poročate, samo nevem po kakšnem ključu si zbirate primere :D To je pač dinamika aviacije in kar pride zraven, ob stotinah drugih težav za katere sploh ne veste..
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+4
4 0
Kimberley Echo
11. 08. 2026 12.04
Verjetno so naročeni na Flightradar, ta pa v mailih sporoča nevšečnosti letal s celega sveta z linki na različne strani podjetij, ki se tako ali drugače ukvarjajo z letalstvom.
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+2
2 0
Jernej Sekirnik
11. 08. 2026 10.24
a ste pametni, kot da je simpl z enim motorjem, kaj pa na 747, ko so celo 3 odpovedali, je pilot komaj z enim rešil noro situacijo. Pa še to zlamal delno avion, ko je pristal.
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+2
2 0
periot22
11. 08. 2026 10.11
Oblečeni ženski zavrnili vstop v bazen, pravilno!
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+9
10 1
YouRangMyLord
11. 08. 2026 11.08
Pravilno - burkini za kopat mora bit iziz enakega materiala lycra, kot klasik kopalke. Ona se je pa šla not "umit" in namočit kar v bombažnem burkiniju. Prej z njim pometala vsepovsod naokoli in to potem orenesla v bazen. Ne gre to tako. Lycra burkini pa ne bo imela problemov.
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+3
4 1
FrancRode
11. 08. 2026 09.35
Nič takega. Za to so pilot trenirani. Klasičen pristanek z enim motorjem.
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+7
7 0
cilinderr
11. 08. 2026 09.34
to ni noben zasilni pristanek. letalo popolnoma varno leti z enim motorjem, pač pa valda obrnejo in pristanejo takoj
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+3
4 1
galeon
11. 08. 2026 10.42
In zato ker takoj obrnejo in pristanejo se temu reče zasilni pristanek. Ampak to je zate že višja matematika.
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+2
2 0
galeon
11. 08. 2026 10.58
IN zato ker obrnejo in pristanejo se temu reče zasilni pristanek. A to je zate že preveč.
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+1
1 0
Jernej Sekirnik
11. 08. 2026 08.20
zanimivo kako so vsi mirni. Neverjetno. Ko je kolega podobno doživel so vsi kričali v avionu, eni so celo molili, ampak na srečo je bilo vse ok, so se obrnili in zasillno pristali
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+5
5 0
1muvwndr
11. 08. 2026 08.53
Nekateri razumejo, da kričati in zganjati paniko ne pomaga čisto nobenemu. Pa nekateri tudi razumejo, da so letala tako narejena, da lahko letijo samo z enim od 4 motorjev.
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+3
4 1
Kimberley Echo
11. 08. 2026 09.51
Letijo lahko tudi samo z enim od dveh motorjev, obstaja pa urna omejitev. Napr. Boeingova letala imajo omejitev 3 ur, medtem ko ima napr. A330 4 ure, A350 pa 5 ur. Se je pa že zgodilo, da je A350 bil v zraku več kot 6 ur (Qantas), ker ni imel kje pristati na oceanom.
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+6
6 0
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