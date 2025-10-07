Na Mount Everestu v teku reševanje 200 ujetih pohodnikov

Skupina se je v gorovje podala v začetku oktobra v sklopu osemdnevnega praznika na Kitajskem. Več sto pohodnikov, ki so upali, da bodo uzrli vzhodno stran Everesta, je presenetila nenadna snežna nevihta.

Skupino so začeli evakuirati že v ponedeljek, danes pa naj bi se reševalna akcija tudi končala, je pod pogojem anonimnosti vir povedal Reutersu. Tibetanska vlada informacij ni komentirala.

Že v soboto so v odročni dolini na nadmorski višini 4200 metrov reševali 350 pohodnikov.

"Na srečo so nekateri pred nami utrli pot in za seboj puščali sledove, kar nam je olajšalo pot," je povedal 41-letni Eric Wen, ki je prehodil kar 19 kilometrov po globokem snegu, da se je povzpel iz doline.

Dolina je relativno neokrnjena, prvič pa so jo začeli raziskovati zahodni popotniki pred stoletjem.

V nasprotju s sušno severno stranjo je vzhodna stran prekrita z bujno vegetacijo in gozdom, ki se napaja z vodo iz ledenikov.