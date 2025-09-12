'Na muho smo streljali s topom'

Uporaba letal F-35 za sestrelitev brezpilotnikov kaže, da Poljska še ni pripravljena na množično vojskovanje z brezpilotnimi letali, je dejal generalpodpolkovnik poljske vojske Jarosaw Gromadziski. Uporabo naprednih lovskih letal proti dronom je primerjal s streljanjem topa na muho.

Droni Gerbera, ki so padli na Poljskem FOTO: Telegram icon-expand

Vdor dronov v poljski zračni prostor je razkril vrzeli v Natovih sistemih zračne obrambe na nižjih nadmorskih višinah, zaradi česar je bilo zavezništvo prisiljeno uporabiti sodobno letalsko floto proti relativno poceni ciljem v zraku, poroča Euronews. Jarosaw Gromadzinski je dejal, da je poleg vdora brezpilotnikov, potekala tudi obsežna dezinformacijska kampanja, v kateri so se širile trditve o brezpilotnih letalih v bližini Varšave. "Vso noč sem bil pokonci. Od 2. ure zjutraj je potekala močna dezinformacijska kampanja različnih trolov, ki so širili informacije, da so droni domnevno že dosegli Ciechanów (97 km od Varšave)," je Gromadzinski povedal za Euronews. Pri tem je dejal, da je bil vdor dronov skupaj z dezinformacijami del kombinirane hibridne kampanje. Po njegovem mnenju so Rusi preizkušali poljske reakcijske sposobnosti in odzivne čase. General poljski odziv v splošnem ocenjuje pozitivno, zlasti kar se tiče odločitve o zaprtju zračnega prostora za civilni promet in uporabi sil Nata. "Najpomembneje je, da to niso bila le naša letala, ampak zavezniška letala. To je pokazalo moč Nata."

"Moteča tišina v Washingtonu"

Medtem ko je ameriški veleposlanik pri Natu Matthew Whitaker zatrdil, da so pripravljeni braniti "vsak centimeter ozemlja Nata", Bela hiša, ameriško zunanje ministrstvo in Pentagon o kršitvah molčijo. Nekdanji poljski veleposlanik v ZDA Marek Magierowski je v mnenjskem članku za Wirtualno Polsko to označil za "motečo tišino". General Gromadzinski pričakuje usklajen odziv. "Zavezniki se morajo v zakulisju dogovoriti o vsem in nato enotno podati izjavo," je dejal. "Tukaj je moč naše diplomacije – ali bomo prepričali vse, zlasti ZDA, da se radikalno odzovejo." Ne gre toliko le za vojaško akcijo, temveč za "povečanje sankcij, blokad, morda za zaprtje zračnega prostora nad Kaliningradom ali posledice za države, ki sodelujejo z Rusijo. Tu se oblikuje celoten paket ukrepov," je dejal Gromadzinski.

"S topom nad muho"

Uporabo najsodobnejših vojaških letal proti dronom je kritiziral nekdanji poveljnik ameriških kopenskih sil v Evropi, general Ben Hodges. "NATO/USEUCOM morata izvesti vaje zračne obrambe na celotnem območju operacij. Uporaba letal F-35 in F-22 proti brezpilotnim letalom kaže, da še nismo pripravljeni," je zapisal v objavi na X. General Gromadzinski se s tem popolnoma strinja. "To je streljanje s topom na muho. Zgraditi bi morali večplasten sistem zračne obrambe, ki je učinkovit tudi na najnižjih višinah." Poznavanje značilnosti brezpilotnih letal je bistvenega pomena, zato je za učinkovito obrambo ključna analiza hitrosti, trajektorije leta, dosega in manevrske sposobnosti. "Brezpilotnih letal ni mogoče le elektronsko onesposobiti, bistvena je tudi kinetična eliminacija," je pojasnil Gromadzinski.

Lovsko letalo F-35 FOTO: AP icon-expand

Zunanja ministra Ukrajine in Poljske po vdoru dronov o skupnih varnostnih vprašanjih

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je danes odpotoval v Kijev in se sestal z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho. Do njunih pogovorov, ki bodo osredotočeni na varnostna vprašanja, prihaja dva dni po vdoru domnevno ruskih dronov v poljski zračni prostor. Sibiha je Sikorskega pričakal na železniški postaji v Kijevu, ob objavi fotografije njunega srečanja pa je na omrežju X zapisal, da njuni državi "ob ruskih eskalacijah terorja proti Ukrajini in provokacijam proti Poljski stojita tesno skupaj". "Danes bomo imeli pomembne pogovore o naši skupni varnosti, pristopu Ukrajine k EU in Natu ter pritisku na Moskvo," je napovedal ukrajinski zunanji minister. Rusija je medtem zanikala, da bi bili kakršnikoli napadi usmerjeni proti Poljski, in zatrdila, da ni dokazov o tem, da bi bili droni ruske izdelave. Kljub temu je več evropskih držav zaradi incidenta poklicalo ruske veleposlanike ali odpravnike poslov na pogovore. Že v četrtek so to storile Nizozemska, Španija in Švedska, danes pa jim je sledila še Francija. "Sporočili bomo, da se ne bomo pustili ustrahovati. Ne glede na to, ali je bilo dejanje namerno ali ne, ali je šlo za nesrečo ali ne, je to zelo resno in popolnoma nesprejemljivo," je v izjavi za francoski Inter Radio dejal zunanji minister Jean-Noel Barrot. Francija je ob tem skupaj z Nemčijo v četrtek napovedala, da bo z dodatnimi bojnimi letali okrepila varovanje poljskega zračnega prostora in vzhodnega krila Nata.

