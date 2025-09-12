Svetli način
Tujina

'Na muho smo streljali s topom'

Varšava, 12. 09. 2025 12.16 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.V. , STA
Komentarji
46

Uporaba letal F-35 za sestrelitev brezpilotnikov kaže, da Poljska še ni pripravljena na množično vojskovanje z brezpilotnimi letali, je dejal generalpodpolkovnik poljske vojske Jarosaw Gromadziski. Uporabo naprednih lovskih letal proti dronom je primerjal s streljanjem topa na muho.

Droni Gerbera, ki so padli na Poljskem
Droni Gerbera, ki so padli na Poljskem FOTO: Telegram

Vdor dronov v poljski zračni prostor je razkril vrzeli v Natovih sistemih zračne obrambe na nižjih nadmorskih višinah, zaradi česar je bilo zavezništvo prisiljeno uporabiti sodobno letalsko floto proti relativno poceni ciljem v zraku, poroča Euronews.

Jarosaw Gromadzinski je dejal, da je poleg vdora brezpilotnikov, potekala tudi obsežna dezinformacijska kampanja, v kateri so se širile trditve o brezpilotnih letalih v bližini Varšave.  "Vso noč sem bil pokonci. Od 2. ure zjutraj je potekala močna dezinformacijska kampanja različnih trolov, ki so širili informacije, da so droni domnevno že dosegli Ciechanów (97 km od Varšave)," je Gromadzinski povedal za Euronews. Pri tem je dejal, da je bil vdor dronov skupaj z dezinformacijami del kombinirane hibridne kampanje. Po njegovem mnenju so Rusi preizkušali poljske reakcijske sposobnosti in odzivne čase.

General poljski odziv v splošnem ocenjuje pozitivno, zlasti kar se tiče odločitve o zaprtju zračnega prostora za civilni promet in uporabi sil Nata. "Najpomembneje je, da to niso bila le naša letala, ampak zavezniška letala. To je pokazalo moč Nata."

"Moteča tišina v Washingtonu"

Medtem ko je ameriški veleposlanik pri Natu Matthew Whitaker zatrdil, da so pripravljeni braniti "vsak centimeter ozemlja Nata", Bela hiša, ameriško zunanje ministrstvo in Pentagon o kršitvah molčijo. Nekdanji poljski veleposlanik v ZDA Marek Magierowski je v mnenjskem članku za Wirtualno Polsko to označil za "motečo tišino".

General Gromadzinski pričakuje usklajen odziv. "Zavezniki se morajo v zakulisju dogovoriti o vsem in nato enotno podati izjavo," je dejal. "Tukaj je moč naše diplomacije – ali bomo prepričali vse, zlasti ZDA, da se radikalno odzovejo." Ne gre toliko le za vojaško akcijo, temveč za "povečanje sankcij, blokad, morda za zaprtje zračnega prostora nad Kaliningradom ali posledice za države, ki sodelujejo z Rusijo. Tu se oblikuje celoten paket ukrepov," je dejal Gromadzinski.

"S topom nad muho"

Uporabo najsodobnejših vojaških letal proti dronom je kritiziral nekdanji poveljnik ameriških kopenskih sil v Evropi, general Ben Hodges. "NATO/USEUCOM morata izvesti vaje zračne obrambe na celotnem območju operacij. Uporaba letal F-35 in F-22 proti brezpilotnim letalom kaže, da še nismo pripravljeni," je zapisal v objavi na X.

General Gromadzinski se s tem popolnoma strinja. "To je streljanje s topom na muho. Zgraditi bi morali večplasten sistem zračne obrambe, ki je učinkovit tudi na najnižjih višinah." Poznavanje značilnosti brezpilotnih letal je bistvenega pomena, zato je za učinkovito obrambo ključna analiza hitrosti, trajektorije leta, dosega in manevrske sposobnosti. "Brezpilotnih letal ni mogoče le elektronsko onesposobiti, bistvena je tudi kinetična eliminacija," je pojasnil Gromadzinski.

Lovsko letalo F-35
Lovsko letalo F-35 FOTO: AP

Zunanja ministra Ukrajine in Poljske po vdoru dronov o skupnih varnostnih vprašanjih

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je danes odpotoval v Kijev in se sestal z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho. Do njunih pogovorov, ki bodo osredotočeni na varnostna vprašanja, prihaja dva dni po vdoru domnevno ruskih dronov v poljski zračni prostor.

Sibiha je Sikorskega pričakal na železniški postaji v Kijevu, ob objavi fotografije njunega srečanja pa je na omrežju X zapisal, da njuni državi "ob ruskih eskalacijah terorja proti Ukrajini in provokacijam proti Poljski stojita tesno skupaj".

"Danes bomo imeli pomembne pogovore o naši skupni varnosti, pristopu Ukrajine k EU in Natu ter pritisku na Moskvo," je napovedal ukrajinski zunanji minister.

Rusija je medtem zanikala, da bi bili kakršnikoli napadi usmerjeni proti Poljski, in zatrdila, da ni dokazov o tem, da bi bili droni ruske izdelave. Kljub temu je več evropskih držav zaradi incidenta poklicalo ruske veleposlanike ali odpravnike poslov na pogovore. Že v četrtek so to storile Nizozemska, Španija in Švedska, danes pa jim je sledila še Francija.

"Sporočili bomo, da se ne bomo pustili ustrahovati. Ne glede na to, ali je bilo dejanje namerno ali ne, ali je šlo za nesrečo ali ne, je to zelo resno in popolnoma nesprejemljivo," je v izjavi za francoski Inter Radio dejal zunanji minister Jean-Noel Barrot.

Francija je ob tem skupaj z Nemčijo v četrtek napovedala, da bo z dodatnimi bojnimi letali okrepila varovanje poljskega zračnega prostora in vzhodnega krila Nata.

EU zaradi vdora dronov na Poljsko na pogovor poklicala veleposlanika Rusije in Belorusije

Evropska unija je v četrtek poklicala veleposlanika Rusije in Belorusije v Bruslju na pogovor zaradi vdora ruskih dronov v zračni prostor Poljske, je danes povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Veleposlanikoma so sporočili, da je to "nepremišljeno dejanje" pomenilo "resno eskalacijo" s strani Rusije.

Evropska unija je veleposlanika Rusije in Belorusije v četrtek ločeno pozvala na pogovor in obema "izrazila odločno obsodbo", je povedal predstavnik komisije.

"Jasno smo povedali, da to nepremišljeno dejanje pomeni resno zaostritev razmer s strani Rusije in neposredno ogroža varnost državljanov EU," je dodal.

"Prav tako smo opozorili na dejstvo, da Rusija nadaljuje vojno in da se ta stopnjuje, kar povzroča škodo civilistom in civilni infrastrukturi. (...) Posredovali smo sporočilo, da bomo še naprej podpirali Ukrajino in povečevali stroške za Rusijo," je še povedal.

poljska droni rusija nato
Ostri odzivi iz BiH: 'Prepoved vstopa pravno nična in dvakratno neustavna'

KOMENTARJI (46)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Animal_Pump
12. 09. 2025 13.29
-1
V Ukrajini je najboljda obramba proti ruskim dronom...Dobri stari nemški Gepard iz 60ih let prejsnjega stoletja. Radira jih kot za šalo. Imate posnetke kako sklati tudi S300 raketo. Simpl. Naša Valhalla Turret...izdeluje perfektne zadeve proti dronom.
ODGOVORI
1 2
sentilj54
12. 09. 2025 13.28
+0
Ta nato je pa res en neobogljenček, nimajo obrambe proti nizko letečim objektom, pa saj ne moreš verjeti!
ODGOVORI
1 1
ds-65
12. 09. 2025 13.27
+1
Panika v Natu, napadel nas je dron ki je narejen iz lesa in stiroporja.
ODGOVORI
2 1
Leonardo R
12. 09. 2025 13.29
+2
Nosi pa vec kg rastreljiva.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
12. 09. 2025 13.25
+2
Severni tok so pa raztrelili,...kdo že?
ODGOVORI
4 2
a res1
12. 09. 2025 13.24
+1
Kako je pa ta na sliki pristal tam? Čudno vse skupaj...
ODGOVORI
3 2
300 let do specialista
12. 09. 2025 13.24
+0
Aha, to sedaj prepričujete, da gre 5% za vojsko popolnoma upravičeno ali kako? Sprašujem za prijatelja, ki vsemu nasede.
ODGOVORI
4 4
ds-65
12. 09. 2025 13.23
+0
Vrednost tega drona je ničelna glede na zloglasni F-35 ki ima vrednost več milijonov.
ODGOVORI
3 3
ŠeVednoPlešem
12. 09. 2025 13.22
+0
Meni ne deluje da bi bili ti droni sestreljeni ... na dronih nikjer ni videti da bi bili prestreljeni ... videti je, kot da bi jih nekdo odložil na streho zajčnika, na njivo ...
ODGOVORI
3 3
rdeča petokraka
12. 09. 2025 13.25
-1
Saj so tudi jih odložili !
ODGOVORI
2 3
obožeobože
12. 09. 2025 13.14
Adijo kokice!
ODGOVORI
0 0
bb5a
12. 09. 2025 13.08
+5
Se pravi so ravnokar priznal, da delajo iz muhe slona...
ODGOVORI
8 3
bohinj je zakon
12. 09. 2025 13.04
-1
Vse se da. Poguglajmo. Prvo vojaško letalo, sicer avstrougarsko, ki je bilo zrušeno na nebu so uresničili srbi l.1915 v 1 sv.vojni. Nad Kragujevcem. In so letalo zadeli stopom. Streljali so s hriba. Glej ti srbe. Zmeraj nagajajo.
ODGOVORI
2 3
Stauffenberg
12. 09. 2025 13.01
+11
Takih dronov brez bojeve glave Rusi na stotine pošiljajo po Ukri, z namenom, da vabijo nase protizračne izstrelke, ki so zelo dragi. Glede na to, da se večina ne raztrešči pri pristanku (kot vidimo na fotografiji) je velika verjetnost, da jih ukriji sami zlepijo in prepošljeo naprej. Ta teza je zelo verjetna, kajti ti droni nimajo tako velikega dosega, da bi leteli daleč v poljski zračni prostor. Ampak, kdo bi vedel kaj je res? Eno in drugo. Jelena Juvan in Klemen Grošelj pa na medijih dnevno nakladata o dogodku, kakor, da bi bila najbolj verodostojna za razlago teh dogodkov. No, ko je pred časom priletelo brezpilotno letalo v Zagreb so bili tudi vsi pametni...potem pa vse tiho je bilo.
ODGOVORI
14 3
galeon
12. 09. 2025 13.00
+8
Saj vem, da bi poljaki radi zakuhali vojno in iščete podporo z nastavlajnem dronov povsod. Samo tok neumni ste samo vi, ki mislite, da vam kdo verjame.
ODGOVORI
12 4
Zgaga Ukrajini
12. 09. 2025 13.06
+10
Sami Poljaki so že siti Ukrajincev in tu nimajo besede. Smrdi po NATO operaciji z VB na čelu.
ODGOVORI
12 2
komarec
12. 09. 2025 13.08
+1
Prav naj probajo.
ODGOVORI
3 2
Aleks 85
12. 09. 2025 12.58
+11
Kako smešno je gledati te EU birokrate ki si domišljajo da izven EU imajo neko moč in lajajo in lajajo....
ODGOVORI
14 3
Aleks 85
12. 09. 2025 12.55
+15
A vi res mislite,da je EU katere domet je zamašek na plastenki sposobna karkoli proti rusiji?..pa sej se v eu parlamenti vsi tresejo že ko orban prepove parado ponosa kaj sele vojno proti rusiji
ODGOVORI
18 3
Mici 270
12. 09. 2025 12.57
-8
daj ne lapaj prablice...ruse se mi ne bojimo ...kot se nismo Srbov..1992
ODGOVORI
5 13
komarec
12. 09. 2025 13.10
+3
Mici daj pa ti lapaš neumnosti
ODGOVORI
4 1
NeXadileC
12. 09. 2025 12.53
+8
Nek dober strešnik ma kurniku...
ODGOVORI
11 3
Protoc
12. 09. 2025 12.52
+10
Te so totalno sovrazni do Rusije a do Israela pa cel svet ok..mislim dan danes v tem svetu digitalizacije, da to pocnejo že leta in leta..samo otroke poglejte je dovolj jasno..ne razumem da na dan cepajonpo 50 ljudi..kot da ni nič..ja je se imenuje čistka..se pravi so pravi zločinci vsi
ODGOVORI
13 3
toxicox
12. 09. 2025 12.51
-3
z droni nad drone
ODGOVORI
2 5
mertseger
12. 09. 2025 12.50
+5
Rutte je pa tako hvalil EU kako zna odreagirati in je pripravljena na ruske drone :)
ODGOVORI
8 3
NeXadileC
12. 09. 2025 12.50
+14
Hočejo vojno, čim večjo, čim prej, za vsako ceno.
ODGOVORI
15 1
