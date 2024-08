Na Murterju prijeli Slovenca: zaradi plaže grozil Belgijcu in Hrvatoma

Incident se je zgodil v soboto, 3. avgusta, v enem od avtokampov v naselju Betina. Policisti Policijske postaje Vodice so v sklopu kriminalistične preiskave ugotovili, da je 34-letni slovenski državljan resno grozil 50-letnemu državljanu Belgije in dvema državljanoma Hrvaške, starima 30 in 70 let.

Trojica ga je prijavila policiji, ker so se bali, da bo Slovenec grožnje tudi uresničil. Po navedbah policije so se sprli zaradi nesporazuma glede uporabe plaže.