Na MZZ še preučujejo predlog glede prepovedi turističnih potovanj Rusom

Predlog, da bi morale zahodne države prepovedati vstop ruskim državljanom in tako še dodatno pritisniti na režim ruskega predsednika Vladimirja Putina , je v začetku najprej podal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski , kmalu zatem pa sta se temu pozivu pridružili tudi finska premierka Sanna Marin in njena estonska kolegica Kaja Kallas . Estonija je medtem že tudi sporočila, da bo prenehala izdajati vizume praktično vsem ruskim državljanom in jim od 18. avgusta tudi onemogočila vstop.

Da s predlogom ni uradno seznanjen, je danes ob obisku ljubljanske Drame novinarjem dejal predsednik vlade Robert Golob . "Ko bomo seznanjeni in ko bo o tem tekla razprava na ustreznih forumih, bomo najprej šli v parlament in opravili razpravo na odboru za zunanjo politiko in potem imeli svoje stališče," je še dodal.

Glede izdaje dovoljenj za prebivanje, predvsem tistih za zaposlitev ali delo in za študij, pa ni nobenih sprememb, saj to področje spada v nacionalno pristojnost, še poudarjajo na ministrstvu.

Po navedbah estonskih medijev bo ukrep sicer veljal zgolj za schengenske vizume, ki jih je izdala Estonija, ne pa nujno tudi za vizume, ki jih izdajajo ostale članice tega območja. Glede tega pa sta Marinova in Kallasova že podali pobudo, da bi se morale tako odločiti tudi ostale članice EU in predvsem schengenskega območja.

Obiskovalci schengenskega območja se namreč lahko prosto gibljejo znotraj 26 držav – poleg 22 članic EU so to še Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Še dodatnih 19 držav zunaj območja sprejema tujce, ki potujejo s schengenskim vizumom.

Ker so neposredne letalske povezave med Rusijo in članicami EU prekinjene zaradi sankcij EU proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, se ruski državljani temu izogibajo s prihodom preko kopenskih meja v Estonijo in na Finsko, od koder potem lahko potujejo naprej z letali v druge članice, sta opozorili premierki. Hkrati sta se strinjali, da ruskim turistom ne bi smeli dovoliti počitnic v Evropi. Obisk Evrope je privilegij, ne pravica, je opozorila Kallasova in se zavzela, da "je čas, da se turizem iz Rusije konča".