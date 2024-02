Na napravah sodelavcev Evropskega parlamenta našli vohunsko programsko opremo

Eden od članov SEDE je v torek opravil rutinski pregled mobilnega telefona, ki je pokazal sledove vohunske programske opreme, poroča Politico. Po besedah člana pododbora, ki ga ne imenujejo, ni jasno, zakaj bi lahko bil tarča hekerjev.

Namestnica tiskovnega predstavnika Evropskega parlamenta Delphine Colard je nato danes v izjavi sporočila, da so bili zaradi sledi, najdenih v dveh napravah, člani SEDE pozvani, naj svoje telefone predložijo v pregled informacijski službi parlamenta, še poroča Politico.

"V danem geopolitičnem kontekstu in glede na naravo dokumentov, ki jih spremlja pododbor za varnost in obrambo, napravam članov pododbora in podpornega osebja namenjamo posebno pozornost," je še navedeno v izjavi.

Evropski parlament je namreč pred junijskimi volitvami v visoki pripravljenosti zaradi morebitnih kibernetskih napadov in tujega vmešavanja v volitve.

Ob tem je bil parlament v preteklih letih večkrat v središču razprav v povezavi s hekerskimi napadi in vohunjenjem, leta 2022 pa so ustanovili tudi poseben odbor za preiskavo zlorab sporne vohunske opreme Pegasus, ki jo je več evropskih vlad uporabljalo za sledenje novinarjem, aktivistom in politikom.