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Na nebu izrisal nenavadno sporočilo: 'Dolgčas mi je'

Wirral, 14. 07. 2026 07.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Radarski zapis zdolgočasenega pilota

Britanski pilot si je med testnim poletom izmislil nenavaden način za krajšanje časa. Letalsko pot je uporabil za to, da je na radar nad estuarijem na meji med Anglijo in Walesom "izrisal" sporočilo "Dolgčas mi je".

Njegovo sporočilo je posnela spletna stran za sledenje letom Flightradar24. Podatki kažejo, da je letalo družbe Ravenair vzletelo iz Liverpoola v soboto ob 11.25. Med dvournim letom je preletelo Wirral, Cheshire, Severni Wales in estuarij Dee, kjer je bilo sporočilo jasno vidno na zemljevidu leta.

Pilot je približno 20 minut z natančnimi in ostrimi zavoji risal sedem črk nad morjem med Talacrom in Greenfieldom. "Še nikoli nisem videl pilota, ki bi na nebo napisal, kako mu je dolgčas," je dejal Aaron Rheins, ustvarjalec vsebin za sledenje letov na TikToku.

Radarski zapis zdolgočasenega pilota
Radarski zapis zdolgočasenega pilota
FOTO: Flightradar24

Po poročanju Flightradar24 je bilo sporočilo narisano na višini približno 335 metrov. Ravenair je pojasnil, da je pilot, inštruktor letenja v svojih dvajsetih letih, med testnim poletom letel z letalom Piper Tomahawk.

Glavni operativni direktor podjetja, Wayne Barrett, je namignil, da pilot ne bo kaznovan, in pohvalil njegove letalske sposobnosti. "Mislim, da je bil pilot dobesedno malo radoveden, oziroma malo zdolgočasen, ker je šlo le za testni let. Moram reči, da je bil to precej spreten let," je povedal za BBC. "Ni se znašel v težavah, vendar je vse skupaj pritegnilo veliko pozornosti," je dodal Barrett.

Potrdil je, da je bil let potreben za preizkus novega dela, nameščenega na letalu, čeprav pot, po kateri je pilot letel, ni bila odobrena. "Mislim, da je bil zamenjan en valj. Po taki zamenjavi opravimo testni let, da se prepričamo, da je vse v redu," je poudaril.

pilot dolgčas

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