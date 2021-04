Policija vdrla na nezakonito zabavo, med begom umrl 21-letnik

V belgijskem mestu Antwerpen si je skupina mladih zaželela zabave, saj jih že dobro leto, kot povsod po svetu, omejujejo strogi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Mladi so si želeli le dobrega druženja in zabave, ki pa jo je prekinila policija. Ta je v hotel prispela po prijavi zaradi hrupa.

Ob prihodu policistov je osem udeležencev zabave poskušalo pobegniti, 21-letnemu mladeniču je med begom zdrsnilo in je padel skozi okno. Takoj so ga začeli oživljati, toda do prihoda reševalnega vozila je žal preminil.

Policisti in kriminalisti so že pričeli s preiskavo, župan Antwerpna Bart De Weverpa je dejal, da je "šokiran". Ob tem je poudaril, da "smrt tako mlade osebe zahteva tehten premislek o tem, kakšne posledice imajo tako dolgo zaprtje države in epidemiološki ukrepi na duševno zdravje, zlasti mladih".