Na Nizozemskem bodo v 'preveč krotke' volkove uperili pištole za paintball

Na spletu je zakrožil videoposnetek, ki prikazuje na videz krotkega volka, ki se je v nizozemskem nacionalnem parku Hoge Veluwe močno približal štiričlanski družini. A to ni edini primer, ko se je volk tako močno približal ljudem. Že pred tem se je namreč zgodilo, da so fotografi obkolili enega od volkov in ga fotografirali.