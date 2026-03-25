Na Nizozemskem našli okostje, ki bi lahko pripadalo mušketirju d'Artagnanu

Charles de Batz de Castelmore , znan kot d'Artagnan , mušketir Ludvika XIII. in Ludvika XIV. , je življenje preživel v službi francoske krone. Gaskonski plemič je v 19. stoletju navdihnil lik v romanu Alexandra Dumasa , ki je danes znan po vsem svetu tudi zaradi številnih filmskih priredb. D'Artagnan je umrl med obleganjem Maastrichta leta 1673. Njegovo zadnje počivališče je bilo od takrat skrivnost.

Kot je povedal diakon Jos Valke , ki je bil prisoten med začetnimi izkopavanji, so v bližini okostja našli francoski kovanec. "Poleg tega lokacija groba kaže, da je šlo za pomembno osebo. Okostje so našli na mestu, kjer je nekoč stal oltar. V tistem času so pod oltarjem pokopavali le člane kraljeve družine ali druge pomembne osebnosti," je povedal za L1 Nieuws .

Okostje so prepeljali na arheološki inštitut v Deventer. Vzorec DNK so iz okostja odvzeli 13. marca in ga trenutno analizirajo v laboratoriju v Münchnu, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Arheolog Wim Dijkman d'Artagnanove posmrtne ostanke išče že 28 let. "Vedno sem zelo previden, sem znanstvenik. Vendar imam visoka pričakovanja," je povedal za L1 Nieuws.