Tujina

Na Nizozemskem našli okostje, ki bi lahko pripadalo mušketirju d'Artagnanu

Amsterdam, 25. 03. 2026 18.52 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Našli okostje mušketirja d'Artagnana

V ladji cerkve v Maastrichtu so odkrili okostje, ki bi lahko pripadalo d'Artagnanu, francoskemu vojaku, ki je navdihnil lik v romanu Trije mušketirji Alexandra Dumasa. Na okostje so naleteli med popravilom tal cerkve, katere izvor sega vsaj v 13. stoletje.

Charles de Batz de Castelmore, znan kot d'Artagnan, mušketir Ludvika XIII. in Ludvika XIV., je življenje preživel v službi francoske krone. Gaskonski plemič je v 19. stoletju navdihnil lik v romanu Alexandra Dumasa, ki je danes znan po vsem svetu tudi zaradi številnih filmskih priredb. D'Artagnan je umrl med obleganjem Maastrichta leta 1673. Njegovo zadnje počivališče je bilo od takrat skrivnost.

Kot je povedal diakon Jos Valke, ki je bil prisoten med začetnimi izkopavanji, so v bližini okostja našli francoski kovanec. "Poleg tega lokacija groba kaže, da je šlo za pomembno osebo. Okostje so našli na mestu, kjer je nekoč stal oltar. V tistem času so pod oltarjem pokopavali le člane kraljeve družine ali druge pomembne osebnosti," je povedal za L1 Nieuws.

Okostje so prepeljali na arheološki inštitut v Deventer. Vzorec DNK so iz okostja odvzeli 13. marca in ga trenutno analizirajo v laboratoriju v Münchnu, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Arheolog Wim Dijkman d'Artagnanove posmrtne ostanke išče že 28 let. "Vedno sem zelo previden, sem znanstvenik. Vendar imam visoka pričakovanja," je povedal za L1 Nieuws.

nizozemska okostje mušketir dartagnan

V BiH aretirali Slovenca, ki ga je iskal Interpol

bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za materinski dan
Preprosta sladica za materinski dan
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
