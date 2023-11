Oster zasuk na desno: zmaga se nasmiha 'nizozemskemu Trumpu'

Druge stranke je pozval k sodelovanju in kljub temu, da so ga številne izključile kot koalicijskega partnerja, ostaja neomajen.

V svojem prvem odzivu po vzporednih rezultatih je Geert Wilders izjavil, da bo "Nizozemska spet postala nizozemska" in obljubil, da bo njegova stranka poskrbela za zmanjšanje prihoda prosilcev za azil. " Ne smejo nas več ignorirati, " je dodal in izrazil zadovoljstvo s 35 osvojenimi sedeži, s katerimi je PVV postala največja stranka v državi, je poročal portal Telegraaf.

Nizozemska bo tako po 13 letih dobila novega predsednika vlade. Po preštetju vseh glasov pa se bodo začela pogajanja za oblikovanje koalicije. Kljub zmagi stranke PVV za zdaj še ni znano, ali bo Wildersu uspelo sestaviti koalicijo. Številne glavne stranke so namreč že pred volitvami dejale, da ne bodo sodelovale v koaliciji pod vodstvom PVV.

V volilni kampanji so bili v ospredju priseljevanje, ki je botrovalo tudi padcu vlade Marka Rutteja, stanovanjska politika in vse višji življenjski stroški. Tokratne volitve so veljale za zelo nepredvidljive, saj je o tem, katere od 26 strank bodo zasedle skupno 150 sedežev v parlamentu, odločal precejšen delež neodločenih volivcev.

Zmagi Wildersa je med drugim prispevalo njegovo trdo stališče do priseljevanja, ki vključuje zapiranje meja in izgon nezakonitih priseljencev. Med kampanjo je sicer skušal omiliti svoja prepričanja in dejal, da bi lahko nekaj svojih bolj ostrih pogledov na islam pospravil "v zamrzovalnik". Poudaril je, da bo predsednik vlade za vse, "ne glede na njihovo vero, poreklo, spol ali karkoli drugega", in vztrajal, da je kriza vse višjih življenjskih stroškov glavna prednostna naloga. "Morda to ni tisto, za kar si prizadevajo druge stranke v Evropi, toda, hej, to je demokracija," je 60-letnik dejal novinarjem po glasovanju.

Če bodo končni rezultati volitev potrdili Wildersovo zmago, bi to pomenilo oster zasuk na desno v državi, kar pa bodo v Bruslju sprejeli z zaskrbljenostjo. Stranka PVV je namreč obljubila izvesti referendum o članstvu v EU.

Desničarski populist Wilders – 'nizozemski Trump'

Wilders, desničarski populist, že približno 20 let razburja nizozemsko politiko. Neumorno hujska proti islamu, migrantom, varstvu podnebja in Evropi.

60-letnik je v parlament prvič vstopil pred dobrimi 25 leti. Po razhodu z desnosredinsko Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo (VVD) je ustanovil svojo Stranko za svobodo (PVV).

Parlament je bil od nekdaj idealna arena za politika z značilnimi platinasto svetlimi lasmi, zaradi česar se ga je prijel tudi naziv "nizozemski Trump". Njegovi napadi na migrante, Evropo in druge poslance redno povzročajo ogorčenje.

Prihaja iz Venla ob meji z Nemčijo in je mojster sloganov - nekoč je pozval k uvedbi davka za muslimanske ženske, ki nosijo naglavne rute - "davek na naglavne rute" ga je poimenoval. Želi prepovedati mošeje, Koran primerja s Hitlerjevim delom Moj boj, islam je po njegovem prepričanju fašistična ideologija. Po verbalnem napadu na Maročane brez primere leta 2014 ga je sodišče spoznalo krivega žalitve skupine prebivalstva, on pa je sojenje označil za politični poskus, da bi ga utišali.

Zaradi svojih stališč so številni radikalni islamisti Wildersu že grozili s smrtjo. Zaradi groženj ima tudi 24-urno varovanje.

Med tokratno volilno kampanjo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami pa je bil skrajno desni politik netipično očarljiv in spravljiv. Boj proti islamu je bil celo pripravljen začasno opustiti. Tako je v enem od redkih televizijskih intervjujev glede politike stranke dejal, da "islam ne bo nikoli izginil iz naše DNK, toda prednost imajo zdaj očitno druga vprašanja".

Wilders še nikoli ni bil tako blizu oblasti in položaju premierja. Leta 2010 je sicer sobival z manjšinsko vlado pod vodstvom predsednika vlade Marka Rutteja, a je sodelovanje leta 2012 propadlo.