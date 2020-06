Na Nizozemskem pred uvedbo zapestnic za nadzor alkohola v krvi

Podatki z zapestnice bi bili nato posredovani na osrednji strežnik. Tako bi imeli uradniki za nadzor izvajanja pogojne zaporne kazni boljši pregled kot jim ga sedaj omogočata krvni in urinski test, ki jih izvajajo dvakrat tedensko. "Osebe se bodo tako nenehno zavedale, da imajo na sebi nekaj, kar meri njihov stik z alkoholom. To bo privedlo do zmanjšanja zlorab alkohola," je povedal Tony Rubino, nadzornik izvrševanja pogojnih kazni.

Zagovorniki zapestnic ob tem pravijo, da bo nov način nadzora obsojenim osebam olajšal dokazovanje napredka na področju abstinence.