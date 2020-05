Na Nizozemskem prijeli Mirzo Gačanina, člana narkokartela Tito in Dino

Mirza Gačanin je v BiH poznan kot član narkokartela Tito in Dino, ki ga vodi njegov bratranec Edin Gačanin. Narkokartel je pod drobnogledom policij in varnostnih agencij različnih držav po svetu, ključne dokaze za vpletenost Gačanina v mednarodno preprodajo kokaina pa je nizozemski policiji priskrbel Ameriški urad za boj proti drogam (DEA).

"Par je bil aretiran zgodaj zjutraj v ponedeljek, 18. maja 2020, v njuni hiši na Oleanderstraatu. Opravili smo hišno preiskavo in zasegli nekaj tisoč evrov gotovine, draga dizajnerska oblačila, 30 parov čevljev in drag nakit ter luksuzne ure. Preiskovalci so prav tako našli nosilce podatkov in zapise, ki bodo služili pri nadaljnji preiskavi," je sporočila nizozemska policija.

Preiskava je pokazala, da je "Titov kartel" opral za več milijonov evrov denarja in izgubil približno 14 ton kokaina, ki so ga na poti iz Peruja proti Evropi zaplenile različne policijske in preiskovalne agencije. Zadnja velika zaplemba kokaina se je zgodila 7. decembra lani, ko je perujska vojna mornarica v regiji Piura odkrila podmornico, ki je tovorila dve toni kokaina. Pri tem so aretirali štiri osebe, ki so upravljale z narkoplovilom.

Grožnje s smrtjo bosanskemu novinarju

Bosanski narkokartel Tito in Dino je sicer že sedem let predmet mednarodne preiskave. Preiskovalni novinar bosanskega spletnega portala ŽurnalAvdo Avdić, ki je zaradi razkritja njegovega delovanja prejel tudi grožnje s smrtjo, je povedal, da je Edin Gačanin svoje kokainske vezi stkal med večletnim bivanjem na Nizozemskem, kjer je spoznal pomembne ljudi iz amsterdamskega podzemlja. Policijske agencije so ugotovile, da je imel stalne stike z Noufalom Fasihom, znanim kot "Gospod Kuskus", članom kriminalne skupine iz Severne Irske, ki jo vodi družina Kinahan. Eden od Gačaninovih sodelavcev je tudi Ridhuan Taghi, ki je prav tako deloval na Nizozemskem, za njim pa je razpisana mednarodna tiralica zaradi več umorov. Nizozemske oblasti so ponudile 100 tisoč evrov za kakršno koli informacijo o Taghiju, vendar naj bi se tudi ta, po besedah Avdića, trenutno skrival v Dubaju.

Tretji Gačaninov partner je Raffaele Imperiale, imenovan Pasta. Šlo naj bi za enega od vodilnih ljudi italijanske Camorre. Preiskovalci so prepričani, da je Imperiale večino bogastva pridobil s kupovanjem nepremičnin v Dubaju ter s krajo dragih umetnin, predvsem slik. "Tudi Edin Gačanin kupuje nepremičnine v Dubaju, pri tem pa mu pomagajo člani njegove družine, ki prav tako izvirajo iz Sarajeva,"je poročal Zurnal.info.

Gačanin naj bi tako organiziral nabavo kokaina iz Peruja, ki prihaja izpod rok štiri različnih kriminalnih skupin iz mesta Trujillo. Vse skupine delujejo ločeno. Za vsako od teh skupin skrbi eden od Gačaninovih podrejenih. Prav vsi "podšefi" naj bi prihajali z območja nekdanje Jugoslavije, njihova naloga pa je organiziranje nabave in tihotapljenja kokaina v Evropo. Ugotovitve izhajajo iz enega od policijskih poročil, ki so ga družno sestavile DEA, perujska in nizozemska policija.