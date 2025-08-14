Svetli način
Tujina

Na Nizozemskem strmoglavil balon s 34 potniki, umrla ena oseba

Amsterdam, 14. 08. 2025 10.27 | Posodobljeno pred 21 minutami

V sredo zvečer se je na Nizozemskem zgodila balonarska nesreča, v kateri je umrla ena oseba. Kot so sporočile lokalne oblasti, je začel toplozračni balon v sredo zvečer hitro padati ter naposled trdo udaril ob tla. V nesreči je umrla ena oseba, še pet jih je bilo poškodvanih. Policija dogodek še preiskuje.

Nesreča toplozračnega balona na Nizozemskem
Nesreča toplozračnega balona na Nizozemskem FOTO: Profimedia

V sredo zvečer se je na severu Nizozemske zgodila hujša balonarska nesreča. Kot poroča The Independent, se je začel balon okoli 21. ure zvečer nenadoma hitro spuščati, nato pa je silovito treščil ob tla.

Ob udarcu ob tla je iz košare, v kateri je bilo 34 oseb, padlo pet potnikov. "Bili so hudo poškodovani, zaradi česar smo jih prepeljali v bolnišnico," je za medij Omrop Fryslân povedal gasilski in reševalni delavec Jan Willem Zwart. Ena oseba je na kraju umrla, še eno so morali oživljati.

Pet poškodovanih so naposled odpeljali v bolnišnico, trije med njimi so utrpeli hujše poškodbe.

Nizozemska policija
Nizozemska policija FOTO: Profimedia

Tiskovni predstavnik Kraljevega nizozemskega letalskega združenja, ki so ga citirali lokalni mediji, je strmoglavljenje balona pripisal nenadnemu sunku vetra. Služba za toplozračne balone KNMI pa je po poročanju portala Dutch News v sredo zvečer sicer izdala opozorilo pred močnejšimi sunki vetra.

Nizozemska letalska policija je območje zaprla in začela preiskavo letalske nesreče.

