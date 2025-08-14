Na Nizozemskem strmoglavil balon s 34 potniki, umrla ena oseba

V sredo zvečer se je na severu Nizozemske zgodila hujša balonarska nesreča. Kot poroča The Independent, se je začel balon okoli 21. ure zvečer nenadoma hitro spuščati, nato pa je silovito treščil ob tla.

Ob udarcu ob tla je iz košare, v kateri je bilo 34 oseb, padlo pet potnikov. "Bili so hudo poškodovani, zaradi česar smo jih prepeljali v bolnišnico," je za medij Omrop Fryslân povedal gasilski in reševalni delavec Jan Willem Zwart. Ena oseba je na kraju umrla, še eno so morali oživljati.

Pet poškodovanih so naposled odpeljali v bolnišnico, trije med njimi so utrpeli hujše poškodbe.