Na Nizozemskem v nesreči s pirotehniko umrl 12-letni deček

Tragedija na silvestrovo, ki je terjala življenje 12-letnika, se je zgodila v manjšem nizozemskem kraju Haaksbergen blizu meje z Nemčijo. Otroci se po navedbah policije s pirotehniko niso igrali sami in niso bili krivi za nesrečo, ampak so zgolj spremljali, kako je odrasel moški z doma izdelano napravo prižgal raketo. Kaj in zakaj točno je šlo narobe, zaenkrat ni znano, so pa moškega aretirali.

O nesreči s pirotehniko s smrtnim izidom poročajo tudi iz Avstrije, kjer je v okrožju Baden malo po polnoči pri prižiganju raket umrl 23-letnik, 21-letnik je bil pri tem huje poškodovan, še dve osebi pa lažje. Skupina kakih desetih ljudi je na enem tamkajšnjih travnikov praznovala novo leto in pri tem uporabljala pirotehniko.

V Avstriji so sicer ponoči zabeležili več podobnih nesreč, a z manj tragičnimi izidi. Podobno je bilo v Italiji, kjer je bilo zaradi petard in podobnega ranjenih več kot deset ljudi, med drugim je nek 47-letni moški v mestu Salerno na jugu države izgubil oko.

Tragično se je končalo tudi praznovanje v kraju Hennef na zahodu Nemčije, kjer so domnevno doma narejeni ognjemeti ubili 37-letnika in huje poškodovali 39-letnika. Dvojica se je po izjavah očividcev malo po polnoči ločila od skupine kakih desetih ljudi, ki je skupaj pričakala novo leto, nakar so zaslišali glasen pok in ju našli poškodovana. Poklicali so reševalce, a za mlajšega je bilo prepozno.

V Berlinu je bilo v eksploziji pirotehnike na eni od zasebnih novoletnih zabav ponoči ranjenih 12 ljudi, tudi otroci. Vse so morali prepeljati v bolnišnico.

Iz mesta Turnhout na severu Belgije pa so v petek poročali o močni eksploziji, ki je uničila velik del štirinadstropne stanovanjske zgradbe in po najnovejših podatkih terjala štiri življenja. Je pa reševalcem izpod ruševin uspelo rešiti žensko. Pristojni sumijo, da je bilo za eksplozijo krivo uhajanje plina, a dokončnih ugotovitev še ni.