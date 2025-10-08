Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na Nizozemskem v francoski pošiljki čebule odkrili granati

Haag, 08. 10. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
1

Nizozemske oblasti so v francoski pošiljki čebule naletele na manjše presenečenje. Med pošiljko zelenjave, ki je bila namenjena v tovarno na jugozahodu Nizozemske, so tamkajšnje oblasti namreč odkrile dve ročni granati, stari približno sto let.

Čebula
Čebula FOTO: Shutterstock

Granati sta bili najdeni v pošiljki čebule, ki je bila iz Francije namenjena v tovarno v jugozahodni nizozemski provinci Zeeland, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nizozemske oblasti so prosile Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW), da granati pregleda.

"Ugotovljeno je bilo, da izstrelki ustrezajo staremu kemičnemu orožju, izdelanemu v Franciji in Nemčiji pred letom 1925. Vendar vrste kemičnega polnila ni mogoče ugotoviti," je sporočila organizacija s sedežem v Haagu.

Kako in zakaj sta se eksplozivni napravi znašli med pošiljko čebule, za zdaj ostaja skrivnost.

Granati bodo uničili, a ker Nizozemska nima namenskega obrata za uničevanje tovrstnih predmetov, ju bodo kot strupene odpadke prepeljali v specializiran obrat za kemično odstranjevanje v Poelkapelle v Belgijo, so še dodali pri OPCW.

Naslednji članek

Maltežani, ki so zgrmeli s ceste v morje, so se najverjetneje utopili

Naslednji članek

Nova študija: srčne infarkte in kapi povezali s štirimi dejavniki

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
08. 10. 2025 13.56
+1
Tukaj bi verjel, da je bilo splet nesrečnih okoliščin. Namreč ko stroj pobira čebulo pobere tudi takšne rpedmete in jih vrže zraven pridelka. Zato je strojna obdelava vredu in žal kot vidimo v tem primeru ne. Zaradi razjasnitve bi bilo dobro, da se ugotovi iz katerega konca je navedena čebula in bo kaj hitro jasno kakšna vojna dejstva sose tam dogajala.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286