Na Nizozemskem v francoski pošiljki čebule odkrili granati

Granati sta bili najdeni v pošiljki čebule, ki je bila iz Francije namenjena v tovarno v jugozahodni nizozemski provinci Zeeland, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nizozemske oblasti so prosile Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW), da granati pregleda.

"Ugotovljeno je bilo, da izstrelki ustrezajo staremu kemičnemu orožju, izdelanemu v Franciji in Nemčiji pred letom 1925. Vendar vrste kemičnega polnila ni mogoče ugotoviti," je sporočila organizacija s sedežem v Haagu.

Kako in zakaj sta se eksplozivni napravi znašli med pošiljko čebule, za zdaj ostaja skrivnost.

Granati bodo uničili, a ker Nizozemska nima namenskega obrata za uničevanje tovrstnih predmetov, ju bodo kot strupene odpadke prepeljali v specializiran obrat za kemično odstranjevanje v Poelkapelle v Belgijo, so še dodali pri OPCW.