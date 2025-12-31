Naslovnica
Tujina

Na Nizozemskem zadnje silvestrovo s pirotehniko, pričakujejo težko noč

Amsterdam, 31. 12. 2025 14.32 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Pirotehnika

Na Nizozemskem se pripravljajo na zadnjo silvestrsko noč, ko je še dovoljena uporaba pirotehnike. Parlament je namreč sprejel zakon o prepovedi pirotehnike, ki stopi v veljavo prihodnje leto. V državi so že zabeležili porast prodaje pirotehnike, gasilci in policija pa zaradi tega pričakujejo posebej težko noč.

Do sredine letošnjega decembra je nizozemska policija zasegla več kot 65.000 kilogramov nezakonitih pirotehničnih izdelkov.
FOTO: Shutterstock

Nizozemski parlament je aprila letos sprejel zakon, s katerim bodo v letu 2026 prepovedali prodajo in uporabo pirotehnike. Profesionalni ognjemeti naj bi sicer bili še dovoljeni, a jih bodo morale odobriti pristojne oblasti. Nedavna raziskava inštituta I&O Research je pokazala, da 62 odstotkov Nizozemcev podpira takšno prepoved.

Prodaja in uporaba močnih petard je na Nizozemskem sicer že več let prepovedana, a jih lahko ljudje zakonito kupijo v sosednji Belgiji ali Nemčiji in pretihotapijo čez mejo. Do sredine letošnjega decembra je nizozemska policija zasegla več kot 65.000 kilogramov nezakonitih pirotehničnih izdelkov. To je znatno več kot lani, ko je bilo iz prometa umaknjenih skoraj 46.000 kilogramov tovrstnih izdelkov, navaja dpa.

Preberi še 11-letnemu dečku zasegli več kot 700 kosov pirotehnike

Beležijo porast hudih poškodb pri najstnikih in otrokih

Zaradi uporabe nezakonite pirotehnike sicer v državi beležijo porast hudih poškodb zlasti pri najstnikih in otrocih. Od sredine novembra do sredine decembra so desetim mladostnikom zaradi uporabe petard amputirali roko, dlan ali prste, v enakem obdobju lani pa štirim.

Zdravniki, policija, in organizacije za zaščito živali se prav tako že leta zavzemajo za prepoved pirotehnike. Na Nizozemskem bo prepoved zaradi administrativnih razlogov obveljala z letom 2026, parlament pa mora še sprejeti ukrepe za nadzor pirotehnične panoge.

pirotehnika silvestrovo nizozemska prepoved

Sneg prekril luči na vzletno-pristajalni stezi, lete odpovedali

Igi31
31. 12. 2025 16.11
nč bomo pa v tišini sedeli in molili da nam še hrano ne prepovejo
Odgovori
0 0
r h
31. 12. 2025 15.40
Od kod pa bo država davke pobrala? Meni tudi gredo cigaretarji na živce pa kaj naj zdaj napišem, upam da se bodo brihte in kekci zmigali neposlušneže pa močno sankcionirat. Po hodnikih in dvigalih se mečejo ogorki, smrdi kot v dimnici, pa je zakonsko tudi prepovedano, pa kaj imamo od tega. Pa je zakon za dvoživke v zdravstvu tudi že zdavnaj spisan pa še vedno sedijo na dveh stolčkih in uničujejo javno zdravstvo. Pa država ima peremalo denarja pa zateguje in obdavčuje delovi narod, po drugi strani pa kradejo z miljonskimi nakupi podrtij sredi Ljubljane. Pa še bi lahko pisal...... Kar neki samo tam ne ko bi morali uredit in bi se stanje izboljšalo za vse, to pa ne.
Odgovori
+3
4 1
Stajerc22
31. 12. 2025 15.39
bodo pa sli kupit v Nemcijo tak kot nasi kupujejo v Avstriji, 100 petard po 3€ na vsakem drugem kriziscu
Odgovori
+5
6 1
Veščec
31. 12. 2025 15.16
upam,da se bodo tudi naše "brihte"kej zmigale,pa to
Odgovori
+11
15 4
sseebbaa
31. 12. 2025 15.16
to bi moral tudi naši kekci sprejet, pa neposlužneše močno sankcionirat
Odgovori
+9
13 4
bibaleze
