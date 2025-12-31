Na Nizozemskem zadnje silvestrovo s pirotehniko, pričakujejo težko noč

Nizozemski parlament je aprila letos sprejel zakon, s katerim bodo v letu 2026 prepovedali prodajo in uporabo pirotehnike. Profesionalni ognjemeti naj bi sicer bili še dovoljeni, a jih bodo morale odobriti pristojne oblasti. Nedavna raziskava inštituta I&O Research je pokazala, da 62 odstotkov Nizozemcev podpira takšno prepoved.

Prodaja in uporaba močnih petard je na Nizozemskem sicer že več let prepovedana, a jih lahko ljudje zakonito kupijo v sosednji Belgiji ali Nemčiji in pretihotapijo čez mejo. Do sredine letošnjega decembra je nizozemska policija zasegla več kot 65.000 kilogramov nezakonitih pirotehničnih izdelkov. To je znatno več kot lani, ko je bilo iz prometa umaknjenih skoraj 46.000 kilogramov tovrstnih izdelkov, navaja dpa.