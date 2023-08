Na Nizozemskem zasegli več kot osem ton kokaina

Po navedbah tožilstva so zasežene droge že uničili. Zaseg kokaina oblasti do zdaj niso naznanile, saj je bila preiskava še vedno v teku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na Nizozemskem so v prvi polovici letošnjega leta skupno zasegli več kot 29 ton drog, kar je več kot v enakem obdobju lani, ko so jih zasegli okoli 22 ton. Z visokim pritokom drog skozi pristanišča se v Evropi spopadata tudi Španija in Belgija. Slednja je lani v pristanišču v Antwerpnu zasegla rekordnih 110 ton kokaina. Droge v te države sicer prihajajo večinoma iz Paname, Kolumbije in Ekvadorja.