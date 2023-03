Iz tal na njivi blizu Zagreba bruhala nafta, razlog je bila počena cev

Policija je za 24sata potrdila, da so okoli 11.15 prejeli prijavo o iztekanju nafte na polju in svoje ekipe napotili na teren. Na lokacijo so bile napotene tudi reševalne ekipe.

Tudi Državni inšpektorat je sporočil, da je prejel obvestilo o iztekanju nafte, na teren pa so odšle inšpekcija za energetiko in rudarstvo, inšpekcija za varstvo okolja in inšpekcija za vode. Po zaključenem inšpekcijskem postopku bodo o ugotovitvah obvestili javnost, so po poročanju Index.hr zapisali v kratkem sporočilu za javnost.

Nenavadni pojav je privabil lokalne prebivalce, po družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek s kraja dogodka: "Ljudje moji, sem v Ježevu, tako imenovanem malem Kuvajtu. Včasih so govorili, da je to mali Kuvajt, in zdaj je to tudi zabeleženo! V Ježevu je izvir nafte, poglejte! To ni montaža ali kaj podobnega!" pove moški na posnetku, ki naj bi bil lastnik njive.