Na nogometnem stadionu nemškega drugoligaša ustvarili največjo sliko na svetu

Ljubezen do nogometa in slikarstva – nenavadna kombinacija, ki je Nemcem prinesla nov svetovni rekord. Na nogometnem stadionu nemškega drugoligaša so namreč ustvarili največjo sliko na svetu. Nogometaši so med igro nosili nahrbtnike, polne barve, njihove poteze pa je skrbno nadzoroval umetnik, ki se je na ta podvig pripravljal več let. Podvig ima sicer tudi dobrodelno noto, za otroke v stiski bodo skušali zbrati več milijonov evrov.