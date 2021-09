Navijači na nogometni tekmi v Miamiju rešili padajočega mačka

Med tekmo ameriškega nogometa v mestu Miami Gardens je črno-beli maček, ki je visel z roba tribune, preživel dramatičen padec. Na stadionu Hard Rock, kjer je potekala nogometna tekma med ekipama No. 22 Miami in Appalachian State, se je sprva z eno tačko oprijemal zidu zgornje tribune, nato pa padel v globino, kjer ga je navijačem s pomočjo ameriške zastave uspelo ujeti. Maček po padcu ni utrpel vidnih poškodb. Upravniki stadiona so pohvalili navijače, ki so mu priskočili na pomoč. "Mačku želimo vse najboljše v njegovih preostalih osmih življenjih," so še zapisali.