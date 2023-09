Na Norveškem aretirali nekdanjega poveljnika Wagnerja

"Bil je tam zgoraj, da bi videl, ali lahko najde kraj, kjer je januarja prestopil na Norveško. Ustavili so ga, ko je bil v taksiju. Nikoli ni bil blizu meje in njegov namen ni bil prečkati meje z Rusijo," je povedal Risnes.

Medvedjev je januarja pobegnil na Norveško, kjer je nato zaprosil za azil. Skupino Wagner naj bi zapustil, ker je bil priča številnim kršitvam človekovih pravic in vojnim zločinom v Ukrajini.

Aprila je bil Medvedjev na Norveškem obsojen zaradi vpletenosti v pretep v baru in nošenja zračne puške. Takrat je rekel, da gleda v prihodnost in upa na azil. Maja pa je v videoposnetku, objavljenem na YouTubu, povedal, da se želi vrniti v Rusijo, čeprav bi to lahko predstavljalo tveganje za njegovo življenje.