Na Norveškem novi primeri krvnih strdkov po cepljenju z AstraZeneco

Kot poročajo z Osla, so pri treh mlajših odraslih po cepljenju z omenjenim cepivom nastali krvni strdki ali možganske krvavitve. Vsi trije so morali na zdravljenje v bolnišnico, je v soboto sporočila norveška agencija za zdravila in dodala, da o podobnih primerih poročajo iz drugih evropskih držav.

Za zdaj sicer ni dokazov, da je to povezano s cepivom, vendar pozivajo vse mlajše od 50 let, ki se po cepljenju počutijo slabo ali se jim pod kožo pojavijo večje modre lise, da se zglasijo pri zdravniku.

Na agenciji za zdravila so pojasnili, da so že pred tem prejeli več poročil o tovrstnih lisah ali manjših podkožnih pikah po cepljenju pri mlajših ljudeh. "To je resno in je lahko pokazatelj zmanjšanega števila krvnih ploščic," so opozorili.

Norveška je sicer že v četrtek iz previdnostnih razlogov začasno ustavila cepljenje s cepivom podjetja AstraZeneca, potem ko so se pri nekaterih po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki.

Prav tako so cepljenje iz varnostnih razlogov začasno prekinile Danska, Islandija in Bolgarija, avstrijske oblasti pa so pred dnevi začasno ustavile cepljenje z eno od serij cepiva AstraZenece po smrti 49-letne medicinske sestre in pljučni emboliji pri neki 35-letnici po cepljenju. Za prekinitev cepljenja s sporno serijo so se odločili tudi Italija, Estonija, Latvija, Litva in Luksemburg.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je sicer v četrtek poudarila, da tveganje za nastanek krvnega strdka pri cepljenih ni večje kot v splošni populaciji. Tudi proizvajalec cepiva trdi, da je to varno.