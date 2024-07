Na Norveškem pridržali domnevnega kitajskega vohuna

Domnevnemu vohunu je sodišče v Oslu odredilo štiritedensko pridržanje pred začetkom sojenja. V tem obdobju bodo osumljencu onemogočili komunikacijo z zunanjim svetom, hkrati mora prva dva tedna pridržanja preživeti v izolaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Identitete pridržanega moškega, z izjemo njegovega norveškega državljanstva, javnosti še niso razkrili, je pa njegov odvetnik povedal, da je zanikal obtožbe.

"Dejal je, da je nedolžen in da ni deloval kot kitajski agent," je povedal osumljenčev odvetnik Marius Dietrichson in dodal, da dodatnih podrobnosti zaradi občutljive narave obtožb ne more navajati.