V norveščini nov zaimek za osebe, ki se ne želijo opredeliti o spolu

"Opazili smo, da je med ljudmi uporaba zaimka 'hen' vse pogostejša," je odločitev Sveta za norveški jezik pojasnil njihov predsednik, Daniel Ims. Dodal je, da so o uvedbi novega, tretjega zaimka razpravljali že nekaj časa, a njegove uporabe do nedavnega niso zaznali med ljudmi, zdaj pa se je to spremenilo in to je bil glavni argument, da ga uvedejo tudi v uradne slovarje.

Osemnajstletni Carl-Oscar Vik iz mesta Skien na jugovzhodu Norveške se opredeljuje kot nebinarna oseba. Kot je povedala za Guardian, pa raje od zaimka "hen" uporablja zaimek "de". "Pred stotimi leti so ta zaimek uporabljali za nagovarjanje ljudi višjega sloja," je o izvoru besede povedal Vik. Kot pravi, je uporaba zaimka "hen" ne moti. "Konec koncev je to le vprašanje preferenc," je dejal. To, da bo zaimek "hen" tudi v uradnem norveškem jeziku, pa vidi kot nekaj pozitivnega. "To pripomore k ozaveščanju širše javnosti o nebinarnosti," meni. Vik tudi upa, da bo uradno priznanje spolno nevtralnega zaimka vodilo do "pravega priznanja tretjega spola", torej ljudi, ki se ne želijo opredeliti niti kot moški niti kot ženske.

Podobne jezikovne razprave potekajo tudi drugod po svetu, še piše Guardian. Francoski minister za šolstvo, Jean-Michel Blanquer, je denimo pred kratkim dvignil nemalo prahu v javnosti, ko je izjavil, da so ljudje, ki uporabljajo zaimek "iel" (uradni francoski jezik ga sicer ne priznava), privrženci skrajnega ameriškega gibanja "wokizem".