Na Norveškem zvišali stopnjo ogroženosti pred terorizmom

"Na Norveškem stopnjo ogroženosti z zmerne zvišujemo na visoko zaradi več dejavnikov, predvsem zaradi trenutnega stopnjevanja napetosti na Bližnjem vzhodu," so sporočili iz PST. Dodali so, da se je na Norveškem najbolj povečala ogroženost judovskih in izraelskih tarč morebitnih terorističnih napadov.

Pri spremembi varnostne ocene je agencija upoštevala več dejavnikov, je za AFP povedal predstavnik PST. Kot je pojasnil, v tem trenutku ne razpolagajo z informacijami o konkretnih ali dejanskih terorističnih načrtih na Norveškem. "Oktobra je na koledarju več judovskih praznikov in nekateri bi to lahko izkoristili za napad," je dodal.