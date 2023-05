Na Norveško priplula ameriška letalonosilka in 'ruski vohunski kit'. Naključje?

Hvaldimir že od leta 2019 potuje ob norveški obali, na poti ima nekaj postankov, običajno pa se zadržuje pri ribogojnicah, kjer lovi ribe, so sporočili z direktorata za ribištvo. Kit je znan tudi po temu, da rad sledi ladjam, se približuje ljudem in z njimi tudi igra.

Kit beluga, ki je na Norveškem zaščitena vrsta, zdaj živi v notranjem delu Oslofjorda. To "pomeni, da je prišel na zelo gosto poseljeno območje, zato je tveganje, da se kit poškoduje zaradi stika s človekom, bistveno večje," so razložili na direktoratu.

Do sedaj je prišlo le do manjših incidentov, v katerih je kit utrpel manjše poškodbe, predvsem zaradi stika s čolni. In čeprav je Hvaldimir precej krotek in je navajen biti v bližini ljudi, direktor za ribištvo Frank Bakke-Jensen poziva ljudi, naj ohranijo razdaljo.

"Še posebej spodbujamo ljudi v čolnih, naj se držijo na zadostni razdalji, da se kit ne bi poškodoval ali v najslabšem primeru ubil zaradi prometa čolnov," je dejal Bakke-Jensen. Pojavila so se celo vprašanja, ali ne bi bilo boljše kita zaradi nevarnosti dati v ujetništvo, a se Bakke-Jensen s tem ni strinjal. "Vedno smo se zavedali, da je ta kit prostoživeča žival, in ne vidimo razloga, da bi ga ujeli in zaprli," je dejal.