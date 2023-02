Na Novi Zelandiji je po ciklonu Gabrielle 4500 ljudi še vedno odrezanih od sveta

Po ciklonu Gabrielle, ki je povzročil gromozanske poplave in zemeljske plazove na Novi Zelandiji, še vedno niso vzpostavili stika z mnogimi ljudmi, številna mesta in kraji so brez elektrike in brez čiste pitne vode. Razglašene so bile izredne razmere. "To je nedvomno največja naravna nesreča, ki smo ji bili priča v tem stoletju," je prepričan predsednik vlade Chris Hipkins .

Neurje je poškodovalo tudi drogove mobilne telefonije, z več tisoč ljudmi zato zdaj ne morejo priti v stik. Hipkins je sicer dejal, da so ti ljudje najverjetneje živi in zdravi, vendar je vprašanje časa, kdaj bodo lahko prišli do njih. Razseljenih naj bi bilo približno 10.000 ljudi.

Med potrjenimi in najbolj pretresljivimi smrtmi je dveletna deklica, katere družina je opazovala njeno smrt, ko jo je odnesla voda. Ella Louise Collins, njen mož in dva otroka so bili ujeti v svoji enonadstropni hiši v regiji Hawke's Bay, ki je eno od najbolj prizadetih območij.

"Voda je bila v naši hiši približno 10 cm od stropa in je izjemno hitro in silovito naraščala," je zapisala v objavi na Facebooku. Poskušali so se rešiti tako, da bi splezali na sosedovo streho, vendar je v sobo prodrl močan tok vode in jim preprečil načrte. Starša in drugi otrok so se uspešno rešili, dveletno Ivy pa je tok vode odnesel.