Na Novi Zelandiji po uničenju razstave več aretiranih protestnikov

Tiskovni predstavnik protestnikov je povedal, da so uničili razstavo, ker angleško besedilo "zavaja obiskovalce, da mislijo, da gre za natančen prevod" maorske različice pogodbe. Skupina Te Waka Hourua je kasneje tudi protestirala pred muzejem s transparenti z napisi Povej resnico in Suverenosti nismo nikoli odstopili.

Štiri osebe od 12 aretiranih so obtožili več kaznivih dejanj, vključno z namernim uničenjem in kršitvijo pogojnega izpusta. Osem protestnikov so aretirali zaradi vdora, potem ko niso hoteli zapustiti muzeja, a so jih kasneje izpustili brez obtožbe, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija.

Tiskovni predstavnik muzeja je povedal, da noben drug muzejski razstavni predmet ni bil poškodovan. Nadstropje, kjer se je zgodilo incident, so sicer zaprli, muzej sam pa je ostal odprt. "Spoštujemo pravico ljudi do protesta, vendar smo razočarani, da je skupina uničila to razstavo," je dodal in še povedal, da razstava prikazuje angleško in maorsko različico pogodbe iz Waitangija ter da so na informativnih panojih izpostavljene razlike.

Pogodba iz Waitangija iz leta 1840 je pogodba med britanskimi kolonialnimi silami in domorodnimi maorskimi poglavarji. Izvirne dokumente hrani novozelandska Narodna knjižnica v Wellingtonu. Obstajata maorska in angleška različica pogodbe, ki se med seboj razlikujeta. Poteka razprava, ali so Maori v staroselskem besedilu prepustili suverenost britanski kroni.

Incident v muzeju sledi protestom minuli torek, na katerih je na tisoče ljudi kritiziralo novoizvoljeno konservativno vlado zaradi njene politike do Maorov, kar predstavlja prvi preizkus vodenja za novega novozelandskega premierja Christopherja Luxona.

Maorski voditelji Luxonovo konservativno koalicijo obtožujejo rasistične politike, vključno s spodkopavanjem pogodbe iz Waitangija, ki varuje pravice staroselcev. Nova vlada tudi namerava zamenjati nazive nekaterih oddelkov iz maorskega v angleški jezik in zapreti maorski zdravstveni urad Te Aka Whai Ora. Luxon je v odzivu že obsodil uničenje muzejske razstave. "Resnica je, da bi morali ljudje svobodno protestirati, vendar menim, da ni nobene potrebe, da bi uničili razstavo v našem narodnem muzeju," je dejal novinarjem v parlamentu.