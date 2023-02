Na Novi Zelandiji pogrešajo okoli 1500 oseb, med mrtvimi tudi otrok

Iskanje in reševanje pogrešanih se je začelo, ko so v Wellingtonu v sredo zvečer zabeležili potres. Po prvih podatkih je bil potres z magnitudo 6,1 na globini 50 kilometrov. Takojšnjih poročil o škodi ni bilo. Tla so se stresla okoli 19.30 po krajevnem času, tresenje pa so čutili številni prebivalci te otoške države. Okoli 60.000 ljudi je Geonetu poročalo, da so čutili potres, med drugim v največjem mestu Auckland in Christchurchu na Južnem otoku.

Mnogi so potres opisali kot "močan in zastrašujoč", tresenje pa naj bi trajalo 10–20 sekund. Po navedbah ameriške geološke službe (USGS) je imel potres magnitudo 5,7. Poročil o nastali gmotni škodi in poškodovanih za zdaj ni, prav tako niso izdali opozorila pred cunamijem.

Potres je Novo Zelandijo stresel v času, ko so v tej pacifiški državi začeli odpravljati posledice uničujočega ciklona Gabrielle, ki je prizadel predvsem Severni otok in povzročil veliko škodo. Policija je prejela več kot 1440 poročil o pogrešanih osebah in čeprav pričakujejo, da bodo mnoge od njih našli, je premier Chris Hipkins v sredo zvečer dejal, da "je več ljudi pogrešanih, za katere je policija res zaskrbljena".