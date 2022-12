Na Novi Zelandiji potrdili zakon, ki bo v državi počasi razblinil cigaretni dim

Nova Zelandija bo izkoreninila kajenje. Poslanci so potrdili zakon, ki prepoveduje prodajo tobaka vsem, rojenim po 1. januarju 2009. Z drugimi besedami: tisti, ki so danes stari do 14 let, nikoli v življenju ne bodo mogli kupiti cigaret. Tisoči bodo živeli dlje, bolj zdravo, zdravstveni sistem pa bo prihranil pet milijard dolarjev, sporoča vlada. Njen cilj je, da bi do leta 2025 Nova Zelandija postala država brez kajenja. Stroka medtem opozarja, da to še zdaleč ni dovolj, saj nova zakonodaja ne bo omejevala vejpanja oziroma kajenja elektronskih cigaret, ki je vse bolj priljubljeno, predvsem med mladimi.

Danes je zgodovinski dan za zdravje Novozelandcev. V otoški državi naravnih lepot se bo počasi, a vztrajno razblinil ves cigaretni dim. S 76 glasovi za in 43 proti je bil namreč sprejet predlog zakona, s katerim je Nova Zelandija postala prva država na svetu, ki uvaja vsakoletno povišanje zahtevane starosti za nakup tobačnih izdelkov. To pomeni, da se otroci, ki danes štejejo 14 let ali manj, vsaj zakonito, ne bodo mogli dokopati niti do prve škatlice cigaret. "Morda se naposled izkaže za dobro stvar, ker bo ljudi prisilila, da nehajo kaditi ali vsaj malo zmanjšajo. Dejansko nimam nič proti temu," potrditev zakona komentira prebivalec Aucklanda. Nova zakonodaja med drugim predvideva tudi drastično zmanjšanje zakonsko dovoljene količine nikotina v tobačnih izdelkih, te pa bo moč nabaviti zgolj v posebnih prodajalnah in ne več tudi v običajnih trgovinah. Njihovo število bo strmoglavilo z zdajšnjih šest tisoč na le 600. Ayesha Verrall, pomočnica novozelandskega ministra za zdravje ob tem pravi: "Na žalost, po tem ko sem delala v javni bolnišnici, ne poznam samo ene zgodbe o uničenem življenju zaradi tobaka. Posledice kajenja sem videvala vsak dan." Zakon bo sicer začel veljati z novim letom, cilj oblasti pa je spremeniti Novo Zelandijo v državo brez kajenja do leta 2025. "S ciljem, da bi postali narod brez cigaret, dejansko ponujamo pomoč, preden bo prepozno. In na koncu koncev rešujemo na tisoče življenj," še izpostavlja Verrall. Rešujejo pa tudi zdravstveno blagajno. Ker ne bo več treba zdraviti bolezni, ki jih povzroča kajenje, naj bi v njej ostalo pet milijard. Prebivalec Aucklanda ob tem pravi, da je zelo težko opustiti kajenje: "Kot kadilec, ki je vse to prestal, se zavedam tega." Medtem pa ko število kadilcev običajnih cigaret strmo upada, pa so elektronski pripomočki in vejpi vedno bolj priljubljeni. Zanje nova zakonodaja ne bo veljala, kar je stroka že označila za napako.