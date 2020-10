Na Novi Zelandiji prepričljivo slavila Laburistična stranka Jacinde Ardern

Voditeljica Narodne stranke Judith Collins je Ardernovi čestitala in ji obljubila, da bodo "trda opozicija". " Tri leta bodo minila v trenutku. Vrnili se bomo," je dejala, v mislih pa je imela naslednje volitve.

Po podatkih volilne komisije, je Laburistična stranka novozelandske premierke Jacinde Ardern prejela 49 odstotkov glasov, sledijo pa ji Narodna stranka s 27 odstotki, ACT Nova Zelandija in Zelene stranke pa so na osmih odstotkih.

Projekcije kažejo, da bo Laburistična stranka dobila 64 sedežev v parlamentu, kar je dovolj za absolutno večino. Od leta 1996, ko so uvedli nov način glasovanja, to ni uspelo še nobeni stranki. Ardernova obljublja, da bo uvedla več politik, ki skrbijo za podnebje, povečala financiranje nepriviligiranih šol in zvišala davke za tiste, ki zaslužijo največ.

Poleg odločanja o tem, kdo jih bo vodil naslednja tri leta, so Novozelandci glasovali tudi o evtanaziji in legalizaciji konoplje. Prvi referendum je zavezujoč, kar pomeni, da bo nemudoma začel veljati, če več kot 50 odstotkov glasuje za. Drugi pa ni, kar pomeni, da morda vlada vseeno sprejeti zakon, ki bi legaliziral rekreativno uporabo konoplje, tudi če večina ljudi glasuje za. Rezultati referendumov bodo znani šele 30. oktobra.