Na Novi Zelandiji se spominjajo uničujočega potresa

Ob 12.51 po lokalnem času so se žrtev spomnili z minuto molka. Točno ob uri, ko je območje leta 2011 stresel potres z magnitude 6,3. V mestu s 400.000 prebivalci je zavladalo opustošenje, številne zgradbe so se porušile, izbruhnili so številni požari, ulice pa so bile poplavljene. Mesto je spominjalo na vojno območje. Zastave na novozelandskem parlamentu in lokalnih javnih poslopjih so tako danes spuščene na pol droga.