Na obali hrvaške Istre so se vodne trombe vrstile kot po tekočem traku

S prihodom hladne fronte se je tudi na Hrvaškem končal vročinski val. Vreme se še vedno ni uneslo, s hrvaške obale poročajo o več vodnih trombah, ki so nastale nad morjem. Že v ponedeljek je na območju Poreča in Umaga močan veter podiral drevesa in stebre električne napeljave. Zalilo je tudi več kleti, stanovanj v pritličjih in poslovnih prostorov. Burno vremensko dogajanje bo po napovedih na Hrvaškem trajalo do četrtka.

Popoldne so med Istro in otokom Cres opazili več vodnih tromb, danes piše 24sata. Po eni, ki je vztrajala 15 minut, se je ob njej naredila še ena, ki se je na nebu vrtela pet minut, so jim sporočili bralci. Glas Istre omenja posnetke iz Pomera in Ližnjana. Istramet je dobil posnetek vodne trombe pri Rovinju in poličastega oblaka na vzhodni obali Istre, bralci Večernjega lista pa so vodno trombo opazili tudi pri Puli. Do četrtka možni močnejši nalivi Obilno deževje je že v ponedeljek v le nekaj urah povzročilo nemalo težav z odvodnjavanjem v Poreču, kjer so se zamašili jaški, težave so bile tudi v prometu zaradi velike količine vode na cestah. Prihod fronte je vzdolž hrvaške obale dodobra ohladil ozračje, še hladneje naj bi bilo v sredo. "Do četrtka lahko še pričakujemo močnejše nalive, ponekod bo grmelo, možni so tudi nevihtni vetrovi, toča, hudourniške poplave, na morju se lahko pojavijo vodne trombe," je povedala meteorologinja iz zavoda Tanja Renko. Konec tedna bo sončno in bolj stabilno vreme. Po napovedih Renkove tako visokih temperatur, kot so jih na Hrvaškem beležili zadnjih 10 dni, ne bo, a poletje po njenih besedah še ni reklo zadnje. Za večji del države oranžno opozorilo Hrvaški meteorološki zavod je za danes napovedal oblačno vreme z občasnimi padavinami, plohami in grmenjem, predvsem v hribovitem svetu in Dalmaciji. Ob obali so možni tudi kratkotrajni močnejši nalivi. Temperature pa se ne bodo dvignile nad 28 stopinj Celzija. Za območje Reke je zavod izdal oranžno opozorilo, za preostalo državo z izjemo območja Osijeka pa rumeno, poroča Index.hr.