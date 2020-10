Na obali Ligurije po neurju našli šest trupel domnevno pogrešanih Francozov

Po močnem neurju, ki je ta konec tedna prizadelo sever Italije in jug Francije, so na ligurski obali našli šest trupel, ki jih je naplavilo morje. Kot je sporočil predsednik dežele Ligurija Giovanni Toti, so pri ugotavljanju identitete utopljenih zaprosili za pomoč tudi Francijo, saj bi lahko šlo za ljudi, ki jih po neurju pogrešajo tam.

Dve trupli so našli v bližini mesta Ventimiglia, ki leži nedaleč od meje s Francijo. Še dve so našli na plaži pri San Remu, enega v morju pred krajem Santo Stefano al Mare, šesto žrtev neurja pa v kraju Borgo Prino pri Imperii. Kot domnevajo ligurske oblasti, bi lahko šlo za ljudi, ki jih po sobotnem neurju pogrešajo v Franciji. V Liguriji namreč ne pogrešajo nikogar več. Reševalci so v nedeljo namreč našli tudi pogrešanega pastirja. Našli so ga v naplavinah reke Roya na meji s Francijo. Gre sicer za francoskega državljana italijanskega porekla, ki so ga pogrešali od sobote, bil pa je na območju prelaza Tenda. Ob njem je sicer močno sobotno neurje zahtevalo še dve žrtvi, prostovoljnega gasilca iz doline Aoste in voznika avtomobila, ki so ga odnesle poplave v Piemontu. Na območju se sicer tudi danes nadaljuje odpravljanje posledic neurja. Italijanska vlada naj bi danes odločala o nujni pomoči za najbolj prizadeti deželi – Piemont in Ligurijo.