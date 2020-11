Na obali Nove Zelandije nasedlo in poginilo skoraj 100 kitov

Okoli sto kitov in delfinov, vrst mrka in velika pliskavka, je nasedlo na obale novozelandskega otočja Chatham, so sporočili uradniki. Večina živali je nasedla minuli konec tedna, prizadevanja biologov za reševanje pa je ovirala oddaljenost otoka.

Novozelandsko ministrstvo za zaščito (Department of Conservation - DOC) je sporočilo, da je skupno poginilo 97 kitov in trije delfini. O nesrečnem dogodku so bili obveščeni v nedeljo. "Takrat je bilo živih le še 26 kitov, večina pa jih je bila zelo šibkih. Zaradi razmer morja in dejstva, da so skoraj gotovo v vodi v bližini že bili veliki beli morski psi, ki jih pritegnejo dogodki, kot je bil ta, smo jih evtanazirali," je ob tem dejala raziskovalka biotske raznovrstnosti pri DOC Jemma Welch.

Eden največjih tovrstnih dogodkov nedolgo nazaj

Množična nasedanja kitov na otokih Chatham so sicer razmeroma pogosta, poročajo tuji mediji. V enem od takšnih dogodkov leta 1918 je denimo nasedlo in poginilo skoraj 1000 živali. Podobne primere beležijo skozi vso sodobno zgodovino; vprašanje, ki že leta tare biologe, pa je, zakaj se to dogaja. Odgovora (še) nimajo, upajo pa, da bi razlaga pomagala preprečiti tovrstne pogine. Tudi nedavnega, ko je konec septembra je v plitvini ob avstralski obali nasedlo in poginilo več sto kitov.