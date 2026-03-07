Na obali otoka Iž nasedel čoln, Slovenca odpeljali v bolnišnico

V petek popoldne je na obali otoka Iž nasedel čoln. Kot poroča Morski.hr, je nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju na Reki nemudoma sprožil akcijo in odhitel na pomoč, na kraj so bili napoteni tudi policisti Luške kapitanije Sali.

S čolnom v lasti Republike Hrvaške je upravljal Slovenec, ki so ga poškodovanega prepeljali v Splošno bolnišnico Zadar.

Na kraju incidenta so pristojne službe našle čoln, ki je s celotnim trupom nasedel na skali, vendar pa po poročanju večja škoda ob tem ni nastala. Je pa v incidentu prišlo do onesnaženja morja in morskega okolja.

Pristaniška uprava Zadar in Agencija za pomorstvo in obalno stražo Sali sta v soboto zjutraj nadaljevali preiskavo vzrokov te pomorske nesreče.