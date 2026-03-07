Naslovnica
Tujina

Na obali otoka Iž nasedel čoln, Slovenca odpeljali v bolnišnico

Zadar, 07. 03. 2026 16.38 pred 20 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Otok Iž

Hrvaški center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju na Reki je v petek popoldne odhitel na pomoč Slovencu, ki je s čolnom nasedel v zalivu Pečeno na otoku Iž ter se ob tem poškodoval. Moškega so prepeljali v bolnišnico, pristojni pa tudi dan kasneje še vedno nadaljujejo s preiskavo nesreče.

V petek popoldne je na obali otoka Iž nasedel čoln. Kot poroča Morski.hr, je nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju na Reki nemudoma sprožil akcijo in odhitel na pomoč, na kraj so bili napoteni tudi policisti Luške kapitanije Sali.

S čolnom v lasti Republike Hrvaške je upravljal Slovenec, ki so ga poškodovanega prepeljali v Splošno bolnišnico Zadar.

Na kraju incidenta so pristojne službe našle čoln, ki je s celotnim trupom nasedel na skali, vendar pa po poročanju večja škoda ob tem ni nastala. Je pa v incidentu prišlo do onesnaženja morja in morskega okolja.

Pristaniška uprava Zadar in Agencija za pomorstvo in obalno stražo Sali sta v soboto zjutraj nadaljevali preiskavo vzrokov te pomorske nesreče.

hrvaška slovenec čoln nasedel otok iž

Iqos
07. 03. 2026 17.08
Čoln last Republike Hrvaške ???
0 0
Brus1234
07. 03. 2026 17.05
Pod takimi okoliščinami se to lahkk zgodi vsakomur.
0 0
kala 09
07. 03. 2026 17.02
Seveda Slovenec .
+0
1 1
bibaleze
