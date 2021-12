Fosil orjaške stonoge dokaz o največjem hrošču vseh časov

"Ko je balvan padel, se je razpolovil in popolnoma razkril fosil, ki ga je slučajno opazil eden od naših nekdanjih doktorskih študentov, ki je šel mimo. To je bila izjemno razburljiva najdba, fosil je tako velik, da smo ga morali štirje odnesti," je še dodal.

Fosil so opazili že leta 2018, ko je velik kos peščenjaka padel s pečine na plažo v britanskem zalivu Howick, raziskava o njem pa je bila zdaj objavljena v znanstveni reviji Journal of the Geological Society , poročajo britanski mediji.

Orjaška stonoga, znana tudi po imenu Arthropleura, je živela pred 326 milijoni – več kot 100 milijonov let pred dinozavri – ko je bilo na severovzhodu Anglije veliko bolj tropsko podnebje kot danes.

Ocenjuje se, da je bilo to bitje široko 55 centimetrov in dolgo do 2,63 metra, tehtalo pa je kar 50 kilogramov. To pomeni, da gre za največjega nevretenčarja vseh časov. Doslej je ta naziv pripadal starodavnim morskim škorpijonom. "To je zagotovo največji hrošč, ki je kdaj živel," je za CNN potrdil Davies.

Da je lahko dosegla takšno velikost, je morala jesti s hranili bogato hrano. Takrat je Velika Britanija ležala na ekvatorju, nevretenčarji in dvoživke pa so verjetno živeli od vegetacije, ki je rasla v potokih in rekah. Primerek so našli na mestu, kjer je bil nekoč star rečni kanal, so prepričani znanstveniki.

V resnici morda niti ne gre za fosil mrtvega bitja, ampak za zunanji skelet, ki ga je ogromna stonoga odvrgla, ko je rasla. Ohranil se je, ker je bil napolnjen s peskom. To je šele tretji odkrit fosil Arthropleure. Druga dva sta bila najdena v Nemčiji in sta veliko manjša od tega.

"Najdbe takšnih ogromnih fosilov stonoge so redke, saj njihova telesa, ko poginejo, po navadi razpadejo, zato obstaja verjetnost, da je fosil odtis skeleta, ki ga je žival odvrgla, ko je rasla," je dejal Davies. "Fosilizirane glave še nismo našli, zato je težko vedeti vse o njih. Stvar, ki jo lahko z gotovostjo trdimo, je, da ni imela 1000 nog. Raziskovalci menijo, da jih je imela vsaj 32, morda pa tudi vse do 64."

Arthropleure so se po zemlji plazile kakšnih 45 milijonov let, preden so izumrle. Ni točno znano, zakaj je do tega prišlo, lahko pa je to bila posledica spreminjajoče se klime, ki jim ni ustrezala ali pa plazilcev, ki so živeli v istem okolju.

Fosil orjaške stonoge bodo sicer že prihodnje leto javno razstavili v muzeju Sedgwick v Cambridgeu.