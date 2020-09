Na obali Tasmanije v treh dneh nasedlo že 470 kitov

Gre za eno največjih nasedanj kitov do zdaj. Avstralske oblasti so potrdile, da je na zahodni tasmanski obali poginilo 380 kitov. Nic Deka, nadzornik v podjetju, ki skrbi za nacionalne parke in divje živali na Tasmaniji, je pojasnil, da jim je uspelo rešiti 50 kitov, še 30 naj bi bilo živih.

Avstralska zvezna država Tasmanija je potrdila največje nasedanje kitov do zdaj. Od ponedeljka so na zahodni obali Tasmanije našli približno 470 mrkih pliskavk. Britanski BBC poroča, da naj bi večina od 200 na novoodkritih kitov poginila. Reševalci tekmujejo s časom, saj bi iz plitvine radi rešili še žive živali. Po zadnjih podatkih je poginilo 380 kitov. V torek so reševalci iz morja rešili 25 kitov iz prve skupine, a so zatem nekateri med njimi znova nasedli. Iz prve skupine mrkih pliskavk, ki je nasedla v ponedeljek pri kraju Macquarie Harbour, je poginilo 90 kitov. "Razočarani smo, ker se je povečalo tako število nasedlih kitov kot tistih, ki so poginili," je dejal Nic Deka. Na tem območju je nasedanje živali precej pogost pojav, toda ne tako množičen. Deka upa, da bo reševalcem uspelo več kitov spraviti v globoko morje. Reševalci se osredotočajo na tiste kite, ki imajo največ možnosti, da preživijo. Kite si prizadeva rešiti približno 60 strokovnjakov, po preizkušanju več metod pa se je za najuspešnejšo izkazalo reševanje z zankami, pritrjenimi na čolne. icon-expand Na obali Tasmanije nasedlo že skoraj 500 kitov. Reševalci upajo, da jih bodo lahko čim več rešili. FOTO: AP BBC pojasnjuje, da še vedno ni jasno, kaj je kite pritegnilo na obalo, vendar znanstveniki pravijo, da imajo tovrstni kiti močne socialne vezi in da sledijo jatam. Avstralski znanstveniki preverjajo, ali je nasedanje tudi največje zaznano v Avstraliji. "Rekel bi, da bo verjetno največje. Ne morem si zamisliti večjega nasedanja," je za BBC povedal profesor Peter Harrison z univerze Southern Cross, ki se ukvarja s proučevanjem kitov. Do zdaj je za rekordnega na Tasmaniji veljal tovrsten pojav iz leta 1953, ko je nasedlo 294 mrkih pliskavk. O zadnjem množičnem nasedanju kitov pa so poročali leta 2009, ko jih je bilo na obali okoli 200. Več kot 80 % nasedanj avstralskih kitov se zgodi prav na Tasmaniji.