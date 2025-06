Na Jadranu za čokolado 8, plenice 26, zobno pasto 6 evrov

Primerjava podatkov, zbranih v zadnjih treh tednih, kaže na znatno zvišanje cen v določenih obalnih mestih. Največje zvišanje je bilo zabeleženo v Tribunju, kjer so se cene zvišale za 10,38 odstotka. Sledili so Posedarje z rastjo 10,11 odstotka ter Pakoštane in Pomer (blizu Medulina), kjer so cene poskočile za natanko 10 odstotkov.

Aplikacije za spremljanje maloprodajnih cen, ki so nastale kot odgovor na odločitev vlade, da od trgovcev zahteva dnevno objavljanje cen artiklov, so pokazale, da se sezonska inflacija zelo hitro širi.

"So nekateri predmeti, ki jih moraš kupiti za življenje ali pa so potrebni v apartmajih za turiste, potem pa cena še naraste," je pojasnil ekonomski analitik Mladen Vedriš in dodal, da je v manjših mestih, kot je Žminj, toaletni papir že do 17 odstotkov dražji, kot poroča hrvaški portal net.hr .

Turistična sezona na Jadranu se je šele začela, povišanje cen osnovnih izdelkov v trgovinah na obali pa je že postalo znatno. Največji skok so zabeležili v Tribunju, kjer so se cene v zadnjih treh tednih zvišale za kar 10,38 odstotka.

Primerjava cen med celino in obalo je razkrila še bolj izrazite razlike, ki potrošnike v poletnih mesecih dodatno obremenjujejo. Plenice na kopnem je na primer mogoče kupiti za 14,99 evra, medtem ko njihova cena na morju doseže kar 25,99 evra. Najpogostejša zobna pasta na kopnem stane okoli 3 evre, medtem ko na obali lahko stane do 6 evrov. Čokolada, ki na kopnem v povprečju stane 2 evra, na morju doseže ceno do 8 evrov.

Po podatkih aplikacije, ki analizira skoraj devet milijonov artiklov, so se presenetljivo najbolj zvišali higienski izdelki, ne pa hrana. "Nikoli si ne bi mislil, da se bodo najbolj zvišali toaletni izdelki in čistila. Mislil sem, da bo hrana dražja," je povedal Ivo Ugrina , eden od soavtorjev aplikacije za primerjavo cen.

"Zdaj je postalo normalno, da z vsakim poletjem pridejo nove cene. Seveda pazim, kaj kupujem in kje," je dejala Ružica iz Splita. "Cene hrane in higienskih izdelkov nenehno rastejo. To me moti, še posebej ker sem študentka – vse je drago," je povedala Lucija iz Splita. In med lokalnim prebivalstvom se vse pogosteje sliši isto vprašanje: kaj vas trenutno stane največ? "Sadje in zelenjava ..." odgovarja eden starejši domačin.

Zanimivo je, da manjša turistična mesta beležijo še večje podražitve kot večja mesta. Tako Split beleži podražitev za nekaj več kot 1 odstotek, Dubrovnik za skoraj 3 odstotke, medtem ko majhen Zaostrog, na primer, beleži kar 10 odstotkov podražitve.

"Stroški oskrbe manjših mest na Jadranu so bistveno višji kot v večjih mestih ali panonskem delu Hrvaške. Lažje je oskrbeti milijon prebivalcev v urbanih območjih kot 200.000 ljudi, raztresenih po Zadrski županiji. In nekdo mora to plačati," poudarja ekonomski analitik Damir Novotny.

Naraščajoče cene že vplivajo na turistične navade. Analitiki opozarjajo, da bi lahko mnogi turisti zmanjšali porabo v destinaciji in prišli z več lastnimi zalogami. "To absolutno vpliva na inflacijo in turistično sezono. Gostje gledajo, kaj dobijo za svoj denar, koliko jih stanejo nočitve, in vse pogosteje pridejo že opremljeni – zato morda ne bodo več prinesli le paštet, ampak tudi toaletni papir," je komentiral Vedriš.

Vendar pa je zaskrbljujoče, da se ta cenovna dinamika s koncem sezone ne umiri. "Ko se cene enkrat dvignejo – se nikoli več ne vrnejo. In to je v škodo lokalnega prebivalstva in potrošnikov," je zaključil Novotny.