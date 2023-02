Na obalo naplavilo železno kroglo. Gre za vohunski balon, NLP, Dragon Ball?

Skrivnostna kovinska krogla s premerom približno 1,5 metra, ki jo je naplavilo na japonsko plažo Enshu v mestu Hamamatsu, je postala vir intenzivnih špekulacij na spletu, Guardian povzema lokalne medije. Da bi lahko šlo za potepuško mino, so sicer oblasti, potem ko so strokovnjaki z rentgensko tehnologijo pregledali notranjost predmeta in ugotovili, da je votel, zavrnile. Prav tako ni nikakršnih znakov, da bi bila krogla del vohunske opreme bližnje Severne Koreje ali Kitajske. Ne vedo pa, kaj bi predmet lahko predstavljal.

Oranžno-rjavo kroglo je opazila lokalna prebivalka, ki se je sprehajala po obali in nemudoma obvestila oblasti. Predmet je zdaj pod drobnogledom policije, ki je zaprla območje in na pomoč poklicala strokovnjake za eksplozive. V nekem trenutku je policija zaprla 200-metrski radij okoli predmeta, strokovnjaki pa so neuspešno poskušali razrešiti skrivnost. Poročila namreč kažejo, da oblasti še vedno ne vedo, kaj je krogla ali od kod je prišla. Fotografijo železne krogle so poslali tudi japonskim silam in obalni straži.

Se je pa oglasil eden od domačinov, ki pravi, da ne razume, zakaj je krogla nenadoma pristala v središču pozornosti. "Tam je že en mesec," je dejal za javno televizijo NHK. "Poskušal sem jo potisniti, a se ni hotela premakniti," je dodal.

Nekateri so dejali, da spominja na predmet iz priljubljene serije Dragon Ball, spet drugi so njen izvor pripisali vesoljcem. Pojavila se je sicer nedavno po tem, ko so iz več držav poročali o domnevnem opažanju sumljivih vohunskih balonov.

Dva dvignjena ročaja na površini krogle sicer kažeta na to, da se lahko krogla zatakne za nekaj drugega. To pa je spodbudilo nekoliko drugačno razlago – da gre le za privezno bojo, ki se je odvezala in odplavala na obalo.